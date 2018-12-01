تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية الجديد 2018 على القمر الصناعي النايل سات وعربسات الناقلة لدورى نجوم قطر

تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية الجديد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عشاق كرة القدم فى دول الخليج والعالم العربي، لما تمثله من أهمية كبيرة لهذه القنوات المميزة، التي تحرص على بث العديد من الأحداث الرياضية الهامة، سواء في قطر أو دول الخليج والعالم العربي، وأيضا الأحداث الرياضية على مستوى العالم كله، وهى قنوات مفتوحة، تذيع العديد من البطولات، منها دوري نجوم قطر، الذي يتميز بوجود العديد من نجوم العالم المحترفين في الأندية القطرية، كما بثت دورة الألعاب الأسيوية 2006 بنجاح، وذاعت أيضا العديد من مباريات كرة القدم، في تصفيات كأس العالم، وكأس الخليج.

أشهر البرامج التى تبثها قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية

بدأ أول مرة بث قنوات الكأس في 28 أبريل 2006 تحت مسمى قناة الدوري والكأس، وقد ذاع صيتها وحصلت على نسبة مشاهدات عالية، وأصبحت القناة الثانية في الترتيب بعد قنوات الجزيرة الرياضية، بعد ذلك أصبحت تابعة لقنوات بي أن سبورت الرياضية، وتحولت إلى مجموعة قنوات مختلفة تبث العديد من البطولات، وتقدم برامج متنوعة على مدى 24 ساعة منها:

برنامج 90 دقيقة والذي يقدمه فالح الشهرى

برنامج المجلس ويقدمه خالد جاسم

برنامج الحكم ويقدمه بدر بلال

برنامج فضفض يقدمه مشعل المشري وحماد العبيد ى

برنامج حصاد الأسبوع يقدمه المهدي الراضي

يقدمه المهدي الراضي برنامج سبورت نت يقدمه خالد الحدى

برنامج جرايد يقدمه جاسم حسين و ناريمين أمير الدين و عهد حسن

برنامج مع سمعه يقدمه إسماعيل علي

تردد قناة بي ان سبورت Bein sports HD الناقلة لدوري ابطال افريقيا 2018

تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية الجديد 2018 على جميع الأقمار

ننشر لكم جميع ترددات قنوات الكأس الرياضية القطرية، على جميع الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل تصحيح الخطأ المدار معامل الترميز نايل سات 11919 H 3/4 7.3 ° W 27500 نايل سات 12245 V 5/6 26 ° E 27500 عرب سات بدر 6 12245 H 5/6 26 ° E 27500 آسيا سات 5 3660 V 3/4 100.5 ° E 27500 جالكسي 19 12084 V 3/4 97° W 22000

وسنتابع معكم أي تغيرات في ترددات القنوات.

مباراة الريان والخريطات اليوم السبت 1سبتمبر انتهت 2/1 لصالح الريان.

الجمعة 14 سبتمبر

مباراة العربى والريان

مباراة الشحاتية وقطر

السبت 15 سبتمبر

الغرافة وام صلال الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة انتهت المباراة بفوز ام صلال 3/2

الاهلى والخريطيات انتهت المباراة فوز الاهلى 3/2

الجولة السادسة من دورى نجوم قطر ستكون يوم الخميس 20 سبتمبر

مباراة قطر والخور الساعة 4:55 بتوقيت القاهرة

الشحاتية والعربى فى تمام الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة

الجمعة 21 سبتمبر مباراة السيلية والاهلى

اليوم السبت 22 الدورى القطرى مباراة السد و الريان الساعة 16: 55

الدحيل والغرافة الساعة 19: 5

اليوم السبت 29 سبتمبر 2018 مباراة الريان والشحاتية فى تمام الساعة الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة.

اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018 تقام مباراة الغرافة والعربى ومباراة العربى والخريطيات

اليوم السبت 6 أكتوبر مباراة الخور و الريان الساعة 16:40 بتوقيت القاهرة

الاحد 7 أكتوبر الدحيل وأم صلال ومباراة السد والسيلية

تٌستأنف مباريات دورى نجوم قطر يوم 20 أكتوبر القادم. وسوف تقام عدد من المباريات الهامة منها مباراة أم صلال وقطر التى سوف تقام فى تمام الرابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة

مباراة أم صلال وقطر فى تمام الخامسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة العربى والاهلى فى تمام الخامسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

غدا الجمعة 2 نوفمبر مباريات دورى نجوم قطر الجولة ال11

مباراة الغرافة والشحاتية سوفى تبدأ فى تمام الخامسة والربع بتوقيت السعودية

مباراة أم صلال والسد سوف تبدأ فى تمام السابعة والنصف بتوقيت السعودية

مباراة قطر والريان الساعة الرابعة و الربع بتوقيت القاهرة ومباراة الخور والاهلى فى تمام السادسة و 25 دقيقة

تقام اليوم دورى نجوم قطر تقام مباراة الدحيل والشحاتية

مباراة ام صلال والسيلية فى السادسة والثلث

مباراة المغرب وتونس الودية سوف يتم بثها مباشر على قناة الكأس الرياضية فى تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

مباراة العربى والسد فى تمام السادسة و نصف بتوقيت السعودية.

مباراة العربى والخريطات فى دورى نجوم قطر اليوم السبت 1 ديسمبر