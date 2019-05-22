تردد قناة Time Sport الجديدة الناقلة لمباريات الأمم الأفريقية أرضياً وأبرز المنضمين إليها

طرحت مجموعة إعلام المصريين قناة تايم سبورت Time Sport التي ستقوم بنقل مُباريات بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 أرضياً، وقام تامر مرسي رئيس المجموعة بنشر الفيديو الترويجي الخاص بالقناة التي تَضُم نخبة كبيرة من مقدمي البرامج الرياضية والمحللين في مصر والعالم العربي وخلال الإعلان الترويجي لقناة Time Sport ظَهر التردد الفضائي على قمر نايل سات بالاضافة للتردد الأرضي التي سيتمكن المشاهدون من متابعة القناة عليه داخل مصر ومشاهدة مُباريات البطولة من خلال هذه القناة الجديدة التي تم الكشف عنها اليوم حتى يعرف المشاهد المصري كيف سيتمكن من متابعة مباريات البطولة التي ستقام على أرض مصر هذا العام في شهر يونيو القادم وسيبدأ البث الرسمي للقناة يوم السبت القادم الموافق 25 مايو.

أبرز مقدمي البرامج :

ظهر خلال الإعلان الترويجي لقناة Time Sport مقدمي البرامج الرياضية أحمد شوبير وسيف زاهر وشيما صابر وفرح علي وأحمد عز رئيس تحرير موقع في الجول والمعلقين أيمن الكاشف وطارق الأدور ويعتبر أغلب مقدمي البرامج هم أشهر مقدمي البرامج على قناة أون سبورت التي تمتلكها مجموعة إعلام المصريين أيضاً.

مُحللين القناة :

أما عن المحللين الذين سيظهرون على مدار ستة برامج يومية على القناة والذين ظهروا في الإعلان الترويجي لقناة Time Sport هم الشيخ طه إسماعيل والناقد الرياضي حسن المستكاوي والكابتن حسن شحاته ومن اللاعبين المعتزلين حازم إمام وعماد متعب وأيمن يونس ومفاجأة القناة القيصر حسني عبدربه لاعب الإسماعيلي والمعتزل حديثاً هذا الموسم.

تردد قناة Time Sport:

تردد قناة Time Sport على قمر النايل سات هو 11449 أفقي 27500 ، وبالنسبة للبث الأرضي سيكون على 32 UHF.

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