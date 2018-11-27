تردد قناة EBC الاثيوبية الجديد على النايل سات الناقلة للبطولات العالمية

تردد قناة EBC الأثيوبية المفتوحة والمجانية التي يبحث عنها ألاف الأشخاص من مشجعي كرة القدم، لمشاهدة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية، وفى الدور نصف النهائي، ومباريات كأس العالم القادمة، خاصة الأشخاص الذين لا يشتركون في مجموعة قنوات بي إن سيورت الرياضية المشفرة، والتي تمتلكها دولة قطر، وهى القنوات التي تمتلك هي فقط حقوق بث الكثير من بطولات الدوري في أوروبا مثل دوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الأسباني، ودوري أيطال أوروبا، وكذلك تمتلك حقوق بث مباريات كأس العالم في روسيا 2018, ولكن القناة الأثيوبية مفتوحة ومجانية هي قناة غير مشفرة وقد أعلنت إدارة القناة على أنها ربما تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو.
تردد قناة EBC الأثيوبية الجديد على النايل سات
قناة EBC الأثيوبية قامت ببث العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا هذا العام 2018، بث مباشر على الهواء بالرغم من أنها لا تمتلك حقوق البث لذلك، ولذلك هي تقوم من أن لأخر بتغيير تردداتها منعا للملاحقة القانونية، وقد سبق لها أن أذاعت مباراة برشلونة وتشيلسي.
الترددات الجديدة التي تم إعلانها ويمكن ضبطها على كل أنواع الرسي فرات المتاحة في مصر وفى جميع الدول العربية حيث يتم ضبط الرس يفر على هذا التردد الموجود أدناه في الجدول أمامكم.
تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة Bein sports HD الناقلة
|القمر
|التردد
|الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|نايل سات
|10758
|27500
|3/4
|V
|نايل سات
|11513
|27500
|3/4
|V
|القناة
|التردد
|القمر
|معدل الترميز
|ETV Meznagna
|12380 – أفقي
|نايل سات
|27500
|ETV Meznagna
|10757 – عمودي
|نايل سات
|27500
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لم يتم التأكد حتى الان هل القناة الأثيوبية سوف تنقل مباراة الاهلى المصرى والترجى التونسى فى نهائى أبطال أفريقيا أم لا، ولكن بعض المصادر نقلت عن احتمال نقل المباراة وقد أعلن لاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن أن هناك 27 قناة حول العالم سوف تقوم بنقل مباراة الأهلي والترجي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
لم تعلن بعد القناة عن نيتها فى نقل مباراة الترجى والاهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا
هناك عدد من القنوات المفتوحة استذيع مباراة الاهلى والترجى منها قناة ORTB من بنين،وقناة TVT “تيلي ساحل” من توجو ، و قناة ORTM من مالي، وقناة RTS من السنغال، .، وقناة RTB من بوركينا فاسو، و قناة CRTV من الكاميرون، وقناة RTI من كوت ديفوار،وقناة TGB من غينيا الإستوائية، و قناة RTNC من جمهورية الكونغو
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التعليقات
هل موجودة هده قناة عن جد
هل هده قناة صح
هل صح كاينة هده قناة
ممكن تردد على sd
اكتب تعليقك هنا…كل ما اكتب التردد ماتجيش القناة اصلي
ارجو الرد السريع
شكراااا
القناة موجودة بس مش بتجيب المباريات
تذيع معظم المباريات
ياجماعة دي ق
نوات فاشله
فاشلة ليه بس
ايه رأيك في بلجيكا
بلجيكا تضم نجوم سوبر مثل هازارد ولوكاكو وتؤدى بشكل رائع حتى الان
شكل فرنسا هيه اللي حتاخد البطولة
فرنسا تجمع لاعبين نجوم فى الدفاع والهجوم وأصبحت هى المرشحة الاولى بعد خروج الكبار
فعلا فرنسا فائزة حتى الان على بلجيكا
المباراة سخنة
كانت مباراة رائعة
شكرااا لگي
العفو حضرتك
كاذبة …. لا توجد أي قناة إثيوبية تبث مباريات كاس العالم واتحداك إن كنت صادقة …خبر مزيف لا تملين من تكرار نشره احترامي عقولنا واحترامي نفسك
انا صح دي اشتغاله
لا حضرتك القناة موجودة
شكرا لحضرتك بالتوفيق في القادم
العفو
شكرا جدا استاذه ممكن اتعرف علي حضرتك والتواصل معك
محمد مدين
صحفي مصري
القاهره
01118234040
وماهو الغرض من التواصل لوسمحت
ممكن التردد على sd
مافيش اشاره
حاول مرة أخرى مع التردد الثانى
HAD CHI 3ANDKOM FACHIL
what do you mean
HAD CHI 3ANDKOM FACHIL
شكرا لمن قام بعمل القناة
نشكر اصحاب القناة
الشكر لله
شكرا الكم من هاذا تردد خليتوا عشاق دوري الابطال يشوفون العبات الدوري
DH €2005
أتمنى لكم مشاهدة ممتعة