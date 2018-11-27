تردد قناة EBC الاثيوبية الجديد على النايل سات الناقلة للبطولات العالمية

تردد قناة EBC الأثيوبية المفتوحة والمجانية التي يبحث عنها ألاف الأشخاص من مشجعي كرة القدم، لمشاهدة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية، وفى الدور نصف النهائي، ومباريات كأس العالم القادمة، خاصة الأشخاص الذين لا يشتركون في مجموعة قنوات بي إن سيورت الرياضية المشفرة، والتي تمتلكها دولة قطر، وهى القنوات التي تمتلك هي فقط حقوق بث الكثير من بطولات الدوري في أوروبا مثل دوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الأسباني، ودوري أيطال أوروبا، وكذلك تمتلك حقوق بث مباريات كأس العالم في روسيا 2018, ولكن القناة الأثيوبية مفتوحة ومجانية هي قناة غير مشفرة وقد أعلنت إدارة القناة على أنها ربما تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو.

تردد قناة EBC الأثيوبية الجديد على النايل سات

قناة EBC الأثيوبية قامت ببث العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا هذا العام 2018، بث مباشر على الهواء بالرغم من أنها لا تمتلك حقوق البث لذلك، ولذلك هي تقوم من أن لأخر بتغيير تردداتها منعا للملاحقة القانونية، وقد سبق لها أن أذاعت مباراة برشلونة وتشيلسي.

الترددات الجديدة التي تم إعلانها ويمكن ضبطها على كل أنواع الرسي فرات المتاحة في مصر وفى جميع الدول العربية حيث يتم ضبط الرس يفر على هذا التردد الموجود أدناه في الجدول أمامكم.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة Bein sports HD الناقلة

القمر التردد الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 10758 27500 3/4 V نايل سات 11513 27500 3/4 V

القناة التردد القمر معدل الترميز ETV Meznagna 12380 – أفقي نايل سات 27500 ETV Meznagna 10757 – عمودي نايل سات 27500

شاهد مباريات كأس العالم روسيا 2018 مجانًا دو تشفير على هذه القنوات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في كأس السوبر الأسباني

أعلنت القناة الأثيوبية عن نيتها نقل مباراة برشلونة وإشبيلية في كأس السوبر الأسباني.

يلتقى اليوم الأربعاء 15 أغسطس فريق أتلتيكو مع فريق ريال مدريد.

تقام هذا الاسبوع الجولة الاخيرة من مباريات دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي ضد كمبالا سيتي الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء المقبل في إستاد برج العرب

الدورى الاسبانى الاسبوع الثالث ستقام اليوم الجمعة مباراة خيتافي بلد الوليد الساعة الثامنة مساء

انتهت المباراة بين ليفربول و ليستر سيتى بفوز ليفربول 2/1 وتصدر ليفربول الدورى الانجليزى.

انتهت مباراة تشيلسي و بورنموث 2/0 لصالح تشيلسى.

انتهت مباراة مانشستر سيتى ونيوكاسل 2/1

مباراة إنجلترا واسبانيا على ملعب “ويمبلى” مساء اليوم السبت 8 سبتمبر في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

مباراة مصر والنيجر فى تصفيات افريقيا ستكون فى تمام الساعة الثامنة مساء

جدول مباريات محمد صلاح فى الدورى الانجليزى.. موعد مباراة ليفربول القادمة ضد توتنهام والقنوات الناقلة

انتهت مباراة مصر 6/0

مباراة أسبانيا وكرواتيا فى دورى الامم الاوروبية تقام اليوم 11 سبتمبر 2018 فى تماما الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة الا ربع بتوقيت السعودية.

النتيجة النهائية 6/0 لصالح اسبانيا

مباراة الاهلى مع حوريا الغينى فى دورى أبطال افريقيا أقيمت اليوم الجمعة 14 سبتمبر وانتهت المباراة تعادل سلبيا

مباريات الدورى الانجليزى الاسبوع الخامس سوف تنطلق بوم السبت القادم

مباراة ليفربول مع توتنهام انتهت 2/1 لصالح ليفربول.

مباريات دورى أبطال أوروبا سوف تنطلق غدا الثلاثاء

مباراة برشلونة وبى اسف ايندوهوفن بدأت فى تمام السادسة وخمس وخمسون دقيقة والنتيجة انتهت 0/4 لصالح برشلونة

انتهت المباراة بين ليفربول وباريس سان جيرمان 3/2 لصالح ليفربول

اليوم الاربعاء 19 سبتمبر مباراة ريال مدريد وروما

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي

مباراة تشيلسى وليفربول فى السادسة والنصف مساء

مباراة الاهلى و وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

تقام اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 عدد من المباريات فى دورى أبطال أوروبا، منها مباراة توتنهام مع برشلونة وليفربول مع نابولى.

اليوم السب سوف تقام عدد من الدوريات الأوروبية فى انجلترا واسبانيا وايطاليا وفرنسا.

تقام مباراة هامة فى الدورى الاسبانى اليوم الاحد 28 اكتوبر 2018 بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد

لم يتم التأكد حتى الان هل القناة الأثيوبية سوف تنقل مباراة الاهلى المصرى والترجى التونسى فى نهائى أبطال أفريقيا أم لا، ولكن بعض المصادر نقلت عن احتمال نقل المباراة وقد أعلن لاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن أن هناك 27 قناة حول العالم سوف تقوم بنقل مباراة الأهلي والترجي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

لم تعلن بعد القناة عن نيتها فى نقل مباراة الترجى والاهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

هناك عدد من القنوات المفتوحة استذيع مباراة الاهلى والترجى منها قناة ORTB من بنين،وقناة TVT “تيلي ساحل” من توجو ، و قناة ORTM من مالي، وقناة RTS من السنغال، .، وقناة RTB من بوركينا فاسو، و قناة CRTV من الكاميرون، وقناة RTI من كوت ديفوار،وقناة TGB من غينيا الإستوائية، و قناة RTNC من جمهورية الكونغو

اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر مباراة روما الايطالى و ريال مدريد الأسبانى فى دورى أبطال أوروبا