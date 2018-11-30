تردد قناة صدى البلد الجديد بمصر نوفمبر 2018 : قناة المسلسلات الدرامية على النايل سات

- احمد موسي
- احمد شوبير
- عزة مصطفى رئيس القناة الأولي بالتليفزيون المصري سابقا
- دينا رامز رئيس قناة المنوعات بالقنوات المتخصصة سابقا
- الكاتب الصحفي حمدي رزق رئيس تحرير مجلة المصور سابقا
- النائب البرلماني مصطفي بكري
- المذيعة رشا مجدي
تردد قناة صدى البلد الجديد بمصر
|القمر
|التردد
|FEC
|نايل سات
|11823 (v)
|3/4
|نايل سات
|11430 (v)
|5/6
|نايل سات
|12169 (v)
|5/6
كما قدمت القناة العديد من البرامج المختلفة سواء الإخبارية أو الافتصادية والسياسية وأيضا البرامج الترفيهية والتي يأتي في مقدمتها :
- برنامج علي مسئوليتي يقدمه الإعلامي أحمد موسي .
- برنامج حقائق وأسرار ويقدمه الصحفي مصطفي بكري .
- البرنامج الرياضي مع شوبير ويقدمه الكابتين أحمد شوبير.
- برنامج صدي الرياضة ويقدمه نخبة من الصحفيين .
- البرنامج الحواري نظرة للإعلامي حمدي رزق .
- برنامج صباح البلد للإعلامية دينا رامز .
- البرنامج السياحي حلوة يا بلدي.
- برنامج الطبخ أكلة من بلدي .
- البرنامج الديني علم القرآن .
- برنامج علي ذمة التحقيق .
- برنامج شط بحر الهوي.
- برنامج نظرة .
- برنامج ست ستات .
كما قامت قناة صدى البلد بتغطيات مباشرة للعديد من المناسبات والاحتفالات المختلفة، بالإضافة لعرضها لمجموعة من أفضل المسلسلات العربية، ولم يقتصر دور القناة على ما سبق، فهي تهتم بما يشغل بال متابعيها في مصر والوطن العربي، وتسعي القناة جاهده لتطوير نفسها وإجراء تعديلات دورية على خريطة برامجها، وذلك لتواكب التطور المستمر في التكنولوجيا بالإضافة لأستخدمها في عرضه أفضل الأنظمة العالية الجودة والعادية سواء من الاتش دي أو الأس دي لتوفر لمشاهديها الاختيار من بين الأنظمة كلا حسب جهازه .
تردد قناة صدى البلد الجديد بمصر
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الأستقطاب
|FEC
|نايل سات
|11823(v)
|27500
|عمودي
|3/4
الجدير بالذكر أيضا أن قناة صدى البلد تضم مجموعة كبيرة من المذيعين والإعلامين منهم أحمد موسي ورولا خرسا ومصطفي بكري ودينا رامز والكاتب الصحفي عمرو الخياط والذي يتولى أدارة البرامج وعزة مصطفي ورشا مجدي و غيرهم.
في حال كان لديكم أي سؤال أو استفسار بخصوص أي قناة أخرى يمكنكم ترك تعليق وسنجيب بالرد على جميع التعليقات ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع قناتكم المحببة.
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أعزاءنا القراء في حال كان لديكم أي استفسار بخصوص ترددات أي قنوات أخرى يمكنكم ترك تعليق بالقناة التي تريدونها وسنجيب بالرد على جميع التعليقات تباعاً ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع قنواتكم، كما نتمنى لكم وقت سعيد.
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