تردد قناة تايم سبورت time sport الجديد 2019 الناقلة لأمم أفريقيا مجانا

تردد قناة تايم سبورت time sport هي من أكثر القنوات التي يبحث عنها محبي وعشاق الساحرة المستديرة فقد بدأ بثها اليوم السبت 25-5-2019 حتى يتمكن المشاهدين داخل مصر متابعة مباريات الأمم الأفريقية دون أي إشتراكات فهي من القنوات المصرية المجانية, حيث يتم من خلالها بث مباريات كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق يوم 21 يونيو القادم، ليستمتع المشاهدون بتغطية مميزة من داخل الملعب و كواليس المباريات.

تردد قناة تايم سبورت time sport

تبث قناة تايم سبورت الجديدة عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من أجل مشاهدة البطولة من داخل الأراضي المصرية وخارجها كما تمتلك مصر حقوق البث وإذعة المباريات وذلك لكونها صاحبة الأرض والجمهور وستقام المباريات في أربع محافظات مصرية وهم محافظة القاهرة و محافظة السويس ومحافظة الإسكندرية وأيضا محافظة الإسماعيلية, وقامت مجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسي بإطلاق إعلان ترويجي للقناة والتي أطلقتها المجموعة بالشراكة مع هيئة الإعلام الوطنية.

حيث استعانت القناة بنخبة كبيرة من كبار الإعلاميين والرياضيين للتعليق وتحليل المباريات وهم الكابتن حسن المستكاوي , طه اسماعيل , كابتن أيمن يونس و كابتن حازم إمام وكابتن محمد أبو العلا وكابتن عماد متعب، والإعلامي أحمد شوبير والإعلامي سيف زاهر وغيرهم, وتبدأ مباريات كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو القادم حيث تبث المباريات أرضيًا فقط وذلك من خلال أجهزة البث الرقمي، والتي ستسمح بالبث بصورة عالية الجودة.

تردد قناة تايم سبورت .

ولمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بدقة عالية الجودة على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الاريال العادي وأيضا تبث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من هذا التردد:

معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التردد القمر 27500 5/6 11449 H نايل سات كيفية استقبال قناة تايم سبورت كيفية استقبال القناة الأرضية على جهاز التليفزيون بإختلاف أنواعه اتبع الخطوات التالية. أولا الشاشات الحديثة. لمشاهدة المباريات عبر الشاشات الحديثة يحتاج المستخدم الحصول على جهاز تحويل “أنالوج” إلى “ديجيتال”، يكون متصلا به الاريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون أما في حالة إذا كانت الشاشة تدعم التحويل المباشر من “أنالوج” إلى “ديجيتال” دون جهاز خارجي يحتاج أيضا لوجود الاريال الموجود أعلى سطح المنزل ويتم توصيله بالشاشة. كيف تستقبل البث الأرضي الرقمي؟ كيف تستقبل البث الأرضي الرقمي؟بوابة ماسبيرو – Maspero.eg Gepostet von ‎بوابة ماسبيرو – Maspero.eg‎ am Mittwoch, 10. April 2019 ثانيا التلفزيونات العادية يمكن التقاط تردد القناة عن طريق “الاريال” القديم الذي يوضع على التليفزيون العادى مباشرة، ولكن ستكون جودة البث ضعيفة نسبيا, ويمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال”، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثى “أحمر- أصفر -أبيض”، ويتم توصيله بالتلفزيون.

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