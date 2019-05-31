تردد قناة تايم سبورت الجديدة ” تابع مباريات البطولة الافريقية وانت فى منزلك” مجاناً

الى كل محبى ومتابعى كرة القدم داخل مصر وخارجها،نحن جميعاً فى انتظار النسخة القادمة من بطولة كأس الامم الافريقية،والتى ستستضيفها مصر لهذا العام 2019،حيث يشارك فى البطولة 24 دولة في 6 مجموعات ، حيث تضم المجموعة الأولى ( مصر،الكونغو الديمقراطية،أوغندا،زيمبابوى) وتضم المجموعة الثانية (نيجيريا،غينيا،مدغشقر،بوروندى) وتضم المجموعة الثالثة ( السنغال،الجزائر،كينيا،تنزانيا) وتضم المجموعة الرابعة (المغرب،كوت ديفوار،جنوب أفريقيا، ناميبيا) وتضم المجموعة الخامسة ( تونس،مالى،موريتانيا،أنجولا) وتضم المجموعة السادسة (الكاميرون،غانا،بنين،غينيا بيساو) .

موعد البطولة والملاعب التى تقام عليها :

وسوف تُقام البطولة على الاراضى المصرية فى 12 يونيو القادم وحتى 19 يوليو من هذا العام،وذلك بعد ان تم سحبها من الكاميرون لعدم جاهزية البنية التحتية،لكى تكون الاستضافة الخامسة فى تاريخ مصر .

ملاعب البطولة تضم ( القاهرة الدولى ) و ( الاسكندرية ) و( الدفاع الجوى ) و ( السلام ) و (السويس) و ( الاسماعيلية ) .

كيفية حجز تزاكر المباريات ؟

ولمحبي حضور المباريات ومشاهدتها فى الملعب ، لم يعد الأمر صعباً لحجز التزاكر،فقط بالدخول على الموقع الالكترونى “تزكرتى” وحجز التزكرة مما يوفر الوقت والجهد كما يساهم فى تقديم خدمة افضل .

القنــوات الناقلة للبطولة : مجموعة قنوات bein sport

كما انه لا داعى ابداً للتفكير او القلق بشأن مشاهدة المباريات اذا كنت لا تمتلك قنوات bein sports، يعني هتشاهد جميع مباريات البطولة وانت فى منزلك،وذلك من خلال قناة تايم سبورت الجديدة

تردد قناة تايم سبورت الجديدة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المنظمة من اتحاد “الكاف “

والآن للاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات من المنزل، قم بضبط جهاز الاستقبال الخاص بالتلفاز على هذا التردد من خلال القمر الصناعى نايل سات .

وتردد قناة تايم سبورت هو (11449 أفقى ، معدل الترميز 27500 )، بينما يمكنكم مشاهدة المباريات من القناة الارضية او الاجهزة القديمة وذلك بضبط الجهاز على التردد الارضى 32UHF.

← إقرأ أيضاً: