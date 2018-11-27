تردد قناة بي ان سبورت Bein Sport الناقلة لمباراة روما الايطالى و ريال مدريد الأسبانى

قنوات بي ان سبورت Bein Sports الرياضية القطرية، أصبحت الآن من أهم القنوات الرياضية على مستوى العالم كله، لأنها تنقل أكثر الأحداث الرياضية على مستوى العالم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتعليق عربي، فهي تنقل أحداث كأس العالم لكرة القدم سواء القرعة أو مباريات كأس العالم كلها من مباراة الافتتاح حتى مباراة النهائي، كما تنفرد قنوات بي إن سبورت بنقل معظم البطولات القارية حصريا بث مباشر على قنواتها، سواء البطولة كأس أفريقيا لكرة القدم بالنسبة للدول وبطولة أوروبا لكرة القدم على مستوى الدول أيضا.

قنوات بي إن سبورت Bein Sports تنقل بطولات الدوري الانجليزي والأسباني والإيطالي وغيرها

تنفرد قنوات بى ان سبورت بنقل كل فعاليات بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، وكذلك كأس الاتحاد الانجليزي، كما تنفرد بنقل بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم الليجا ، وكاس ملك أسبانيا، كذلك تنقل هذه القنوات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، والدوري الفرنسي لكرة القدم، والدوري الألماني لكرة القدم. وغيرها من الدوريات الأوربية الهامة التي تتهافت عليها محبي ومشجعي كرة القدم في الدول العربية وأفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة Bein sports HD الناقلة

كما تنقل قنوات بي إن سبورت بطولات أفريقيا للأندية سواء بطولة أبطال دوري أفريقيا و كأس الاتحاد الأفريقي،وكذلك تنقل كأس أمم أفريقيا، وتنقل بطولات أوروبا للأندية أبطال الدوري، وكأس الاتحاد الأوروبي وكذلك يورو التي تجمع منتخبات أوروبا.

ننشر لكم تردد قنوات ب إن سبورت beIN SPORTS على نايل سات كاملة

اسماء وارقام القنوات التردد معامل الترميز bein sports hd 1-2-3-4 مشفرة 12264 رأسي 2/3 bein sports hd 5-6-7-8 مشفرة 12475 رأسي 3/4 bein sports hd 9-10 max 1-2 الاخبارية مفتوح 12245 رأسي 3/4

تردد قنوات beIN Sports على قمرسهيل سات كاملة

القناة التردد معامل الترميز beIN SPORTS 1 HDbeIN SPORTS 2 HDbeIN SPORTS 3 HDbeIN SPORTS 4 HD 11547 V رأسي 2/3 beIN SPORTS 5 HDbeIN SPORTS 6 HDbeIN SPORTS 7 HDbeIN SPORTS 8 HD 11585 V رأسي 2/3 beIN SPORTS 9 HDbeIN SPORTS 10 HDbeIN SPORTS 11 HDbeIN SPORTS 12 HD beIN MOVIES 4 HD 11623 V رأسي 2/3 beIN SPORTS 13 HDbeIN SPORTS 14 HDbeIN SPORTS 15 HDbeIN SPORTS 16 HD 11642 H افقي 2/3 beIN SPORTS 17 HDbeIN SPORTS NBAbeIN SPORTS الأخبارية 11566 H افقي 2/3

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