تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports : الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول

تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports من أكثر الترددات بحثاً على محرك جوجل، وذلك لأن هذه القنوات تنقل الكثير من بطولات كرة القدم، على مستوى العالم، فقد انفردت قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية، ببث مباشر لمباريات كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في روسيا، كما تذيع أيضا البطولات القارية الكبرى، بطولات الدوريات الأوروبية المختلفة، وتحظى قنوات بى ان سبورت‘ على أعلى نسبة مشاهدة في الدول العربية، وعلى مستوى العالم، وتهتم بنقل جميع الرياضات المختلفة على قنواتها، تستضيف أشهر وأعظم المحللين الرياضيين، سواء العرب أو الأجانب.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport المفتوحة

ننشر لكم ترددات تردد قناة بي ان سبورت bein sport المفتوحة:

تردد القناة القمر الصناعي معامل الترميز القطبية 12475 نايل سات 27500 عمودي 11566 سهيل سات 27500 أفقى

تردد قنوات ب إن سبورت beIN SPORTS على نايل سات كاملة

اسماء وارقام القنوات التردد معامل الترميز bein sports hd 1-2-3-4 مشفرة 12264 رأسي 2/3 bein sports hd 5-6-7-8 مشفرة 12475 رأسي 3/4 bein sports hd 9-10 max 1-2 الإخبارية مفتوح 12245 رأسي 3/4

تردد قنوات beIN Sports على قمرسهيل سات كاملة

القناة التردد معامل الترميز beIN SPORTS 1 HDbeIN SPORTS 2 HDbeIN SPORTS 3 HDbeIN SPORTS 4 HD 11547 V رأسي 2/3 beIN SPORTS 5 HDbeIN SPORTS 6 HDbeIN SPORTS 7 HDbeIN SPORTS 8 HD 11585 V رأسي 2/3 beIN SPORTS 9 HDbeIN SPORTS 10 HDbeIN SPORTS 11 HDbeIN SPORTS 12 HD beIN MOVIES 4 HD 11623 V رأسي 2/3 beIN SPORTS 13 HDbeIN SPORTS 14 HDbeIN SPORTS 15 HDbeIN SPORTS 16 HD 11642 H افقي 2/3 beIN SPORTS 17 HDbeIN SPORTS NBAbeIN SPORTS الأخبارية

البطولات التي تنقلها قنوات بى ان سبورت bein sports

كأس العالم لكرة القدم وكأس العالم للقارات وكأس العالم للأندية

كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، كوبا أمريكا

دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال أسيا

مباراة الأهلي والترجي الليلة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

انتهت المباراة بفوز الأهلي 3/1

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول و أرسنال مجاناً في الدوري الانجليزي

مباراة ليفربول وأرسنال اليوم السبت 3 نوفمبر فى الدورى الانجليزى لكرة القدم

مباراة ليفربول و النجم الأحمر سوف تقام فى تمام الثامنة مساء

مباراة ريال مدريد و وفيكتوريا بلزن الليلة فى دورى أبطال أوروبا

مباراة الاهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال افريقيا الجمعة 9 نوفمبر ستكون فى تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس.

مباراة مصر و تونس سوف تلعب بعد حوالى ساعة فى تمام السادسة مساء فى اطار تصفيات أفريقيا

مباراة هولندا و المانيا فى دورى الامم الاوروبية على قناة beIN SPORTS HD 2

مباريات الدورى الانجليزى يتُقام اليوم الجمعة 21 ديسمبر، فسوف يلعب ليفربول و وولفرهامبتون فى العاشرة مساء

اليوم الاربعاء 30 يناير مباراة ليفربول و بيستر سيتى

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء 13 مارس فى دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا

مباراة برشلونة وليفربول اليوم الاربعاء 1 مايو 2019 فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت السعودية فى الدور نصف النهائى من دورى ابطال اوروبا كباراة الذهاب التى ستقام على ملعب الكامب نو فى مدينة برشلونة.

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