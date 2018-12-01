ضبط تردد قناة بي ان سبورت bein sport hd الاخبارية والمفتوحة على النايل سات لشهر ديسمبر 2018

تنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة عبر ترددها الجديد مباريات كاس العالم 2018 بشكل مجاني دون تشفير، وذلك بعد تحديد الشبكة القطرية لعدد 22 مباراة للبث بشكل مفتوح، لتتيح للجماهير العربية في مختلف أنحاء العالم متابعة منتخباتهم.

وكانت قناة بي إن سبورت المفتوحة قد قامت بنقل مباراة مصر وأورجواي مجاناً في الجولة الأولى من مباريات المجموعة يوم الجمعة الماضية، والتي انتهت بفوز اورجواي بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة، وواصلت القناة نقل مباريات عدد من مباريات كأس العالم على البث المفتوح، منها مباراة السويد ضد كوريا الجنوبية، ونيجيريا ضد كرواتيا، والسعودية ضد روسيا.

تردد قناة bein sport hd المفتوحة

تنقل قناة bein sport المجانية المفتوحة على النايل سات مباراة افتتاح مونديال روسيا مباشرة وحصرياً على الترددات التالية:-

القمر النايل سات التردد 12728 معدل الترميز 27500 القطبية H معدل تصحيح الخطأ 2/3

القمر سهيل سات التردد 11566 معدل الترميز 27500 – أفقي

تردد بي إن سبورت الاخبارية المفتوحة

يمكن ضبط تردد القناة الإخبارية على نايل سات بالقيم التالية 12245 رأسى، وعلى سهيل سات على تردد 11566 أفقى، وهي قناة تقدم فواصل إخبارية على مدار الساعة.

القناة تعرض أيضاً جداول الدوريات باستمرار كما تنوه على المباريات والأفلام والمسلسلات والبرامج التي سوف تذاع على القنوات المشفرة وأسعار الاشتراكات أول بأول.

قناة بي ان سبورت الأخبارية تقدم نشرات الأخبار وأهداف الدوريات الأوروبية على مدار الساعة، والعديد من البرامج المختلفة، وإذا قابلتكم أى مشكلة في استقبال تردد القناة يمكنكم تركه بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم مباشرة والقناة تستقبل باجهزة الأتش دي فقط.