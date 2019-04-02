تردد قناة بي ان سبورت 2 المفتوحة beIN Sports 2 HD الجديد 2019 على نايل سات

تردد قناة بي ان سبورت 2 المفتوحة, من أهم الترددات التي يبحث عنها كل محبي وعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي نظرا لما تنقله للمشاهدين من أهم المباريات الرياضية المحلية والعالمية حيث نجح القائمون على القناة من الحصول على حقوق البث لأقوى وأفضل المسابقات الكروية في أنحاء العالم, كما أن القناة تبث بشكل دائم ومباشر على مدار اليوم بدون توقف أو انقطاع أو تشويش, فأصبحت قنوات بي ان سبورت هي العصر الجديد في عالم الرياضة، فهي شبكة قنوات رياضية عالمية رائدة، تابعة لشبكة قنوات الجزيرة القطرية، والتي كانت تحمل اسم “الجزيرة الرياضية” فيما مضى.

تردد قناة بي ان سبورت 2.

تعد القناة من القنوات المجانية التي تهتم بتغطية حصرية لجميع كافة البطولات العالمية بـ”قارة أوروبا وقارة أسيا وقارة أفريقيا وأمريكا” وبطولة كأس العالم الـ FIFA، كما تنقل حصريا بطولة الدوري الأوروبي الدوي الأنجليزي الممتاز، الذي يتابعه عدد كبير من الجماهير المصرية لمشاهدة اللاعب المصري المحترف “محمد صلاح” ومشاهدة التسارع القوي بين أندية انجلترا, كما تنقا أيضاالدوري “الفرنسي والإيطالي والأسباني” كما أيضا تنقل مباريات دوري أبطال افريقيا وكأس الأمم الأفريقية, كما يمنكم معرفة تردد قناة دبي الرياضية 1 Dubai Sports الجديد 2019 لمشاهدة أشهر الرياضيات المتنوعة

تردد قناة بي ان سبورت 2 2019

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Eutelsat 7 West A 12265 (H) 27500 – 2/3 HD مجاني

استطاعت قناة بي ان سبورت أن تحوز على نسبة مشاهدة عالية من بين الكثير من القنوات الرياضية المختلفة التي تنتشر الأقمار الصناعية ويتم العمل على التقديم الدائم لكافه المباريات الرياضية التي يحب مشاهدتها جميع الأشخاص في كافه البلاد والأنحاء العربية والأوروبية، وكانت إزدادت شهرة قنوات بي ان سبورت المفتوحة في خلال فترة إقامة فعاليات كأس العالم الماضي في روسيا 2018، وذلك عندما قررت شبكة بي ان سبورت العالمية إذاعة مباراة الإفتتاح الرسمي لكأس العالم بين روسيا والسعودية على قناتها المفتوحة مجاناً دون تشفير، وبعد ذلك قررت إذاعة كل مباريات المنتخبات العربية على قناتها المفتوحة وعدد هذه المباريات 22 مباراة، وهذه المنتخبات الوطنية هي، منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب السعودية ومنتخب المغرب ومنتخب تونس، وتهاف الجميع في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط بأكمله في البحث عن التردد.

تردد قناة bein sport الأولى المفتوحة.

يمكنكم مشاهدة تردد قناة بي ان سبورت bein sport المفتوحة 2019 الناقلة لأهم المباريات العالمية و الأحداث الرياضية الهامة كدوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال أفريقيا والعديد من البطولات الهامة ببساطة عن طريق التردد التالي لقناة bein sport بي ان سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات:-

تردد 11084.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد أخر لقناة بي إن سبورت 1 على النايل سات:

تردد 12245.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

تردد قناة بي إن سبورت على قمر عربسات:

تردد12379.

معدل الترميز 30000.

الاستقطاب أفقي.

اسم القناة bien sport التردد 11055 الاستقطاب h الترميز 27500 التقنية hd الحزمة العامة

تحديث:

تقوم قناة بي إن سبورت الإخبارية بنقل فاعليات قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 2019، حيث يتنافس فيها 8 أندية من العيار الثقيل لتحقيق لقب البطولة الأشهر عالمياً، وهذه الأندية هي (ليفربول- برشلونة- مانشستر سيتي- توتنهام- بورتو- أياكس- يوفنتوس- مانشستر يونايتد)، وذلك في حدود الساعة الواحدة ظهراً، ونحن معكم أول بأول حتي إعلان نتيجة القرعة.

تحديث جميع قنوات بي ان سبورت سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق التردد (ميجا هرتز) 11547 معدّل استقطاب الموجة Vertical معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11585 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11623 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11642 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11566 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11084 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11669 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11122 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11103 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11065 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11180 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

يوتلسات @ °8 درجات غرب التردد (ميجا هرتز) 11013 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK التردد (ميجا هرتز) 12604 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام سموحة الليلة وصراع على القمة