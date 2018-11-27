تردد قناة بي ان سبورت Bein sports HD ..الناقلة لمباراة ريال مدريد و روما

تردد قناة بي إن سبورت Bein sports HD يبحث عنه ملايين الأشخاص، الذي لا يشتركون في القنوات القطرية المشفرة، ننشر لكم جميع ترددات قناة Bein sports HD المفتوحة ، التي تقوم بنقل مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، وقد فاجأت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية الجميع، وأعلنت في بيان لها عن عزمها نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم، منها مباريات منتخب السعودية مع روسيا وأورواجواي في المجموعة الأولى، وكذلك مباراة مصر وروسيا.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة Bein sports

ننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية، تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة Bein sports HD، التى تنقل عدد كبير من مباريات كأس العالم، وتوفر لغير القادرين على الإشتراك فى قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة، فرصة لمشاهدة مونديال كأس العالم مجانا دون تشفير.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز القطبية النايل سات 12245 27500 عمودي سهيل سات 11566 27500 أفقى

تردد قناة EBC الأثيوبية الجديد على النايل سات الناقلة لكأس العالم 2018

اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 تُقام مباريات دورى أبطال أفريقيا

مباراة روما الايطالى و ريال مدريد الأسبانى فى تمام العاشرة مساء ومباراة يوفنتوس الايطالى وفالنسيا الاسبانى فى العاشرة ايضا