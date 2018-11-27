موعد مباراة العراق القادمة – تردد قناة بي ان سبورت Bein Sport 2018 الناقلة لمباراة العراقيين أمام فيتنام

تردد قناة بي ان سبورت Bein Sport 2018 من أكثر الترددات بحثاً، حيث يهتم مشجعي ومحبي الرياضة في الوطن العربي، متابعتها، لأنها تقوم بنقل معظم مباريات كرة القدم العالمية، خاصة بعدما أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورت، أنها حصلت على حقوق إذاعة مباريات الدورى الانجليزى حتى عام 2022، وكذلك تقوم بنقل معظم البطولات العالمية فى أوروبا، بطولة الأمم الأوروبية، وكذلك دورى أبطال اوروبا، والدوريات الأوربية المختلفة، مثل الدورى الانجليزى، والدورى الفرنسى، والدورى الايطالى، والدورى الأسبانى.

احدث تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS المشفرة والمفتوحة الناقلة لجميع المباريات

وتنقل قنوات قنوات “Bein sports” عبر قمر نايل سات وضبط جهاز الإرسال لمتابعة قنوات بي إن سبورت، ينبغي أن يكون الرسيفر من نوع hd وليس عادي لأن القناة تعمل بخاصية hd،.

القمر التردد معدل الترميز fec النايل سات 12245 (v) 27500 5/6 عرب سات 11566 (h) 27500 2/3 سهيل سات 11566 (h) 27500 2/3

تنقل قناة بى ان سبورت مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

كما تنقل قناة بى ان سبرت الدوري الانجليزي

رسميًا.. قنوات بي إن سبورتي تفوز بحقوق نقل بطولة الدوري الإنجليزي حتى 2022

مباراة برشلونة و ديبورتيفو ألافيس فى الدورى الاسبانى اليوم السبت 18 أغسطس فى تماما الساعة 22:15 بتوقيت القاهرة.

اليوم السبت 1 سبتمبر 2018 ستذاع مباراة ليفربول وليسترسيتي وسوف تذاع المباراة حصرياً على قناة بي ان سبورت HD2

موعد اذاعة مباراة ليفربول وليسترسيتي.

– الساعة 13:30بتوقيت القاهرة

– الساعة 14:30 بتوقيت الرياض

تردد قناة بي ان سبورت HD2

التردد: 12264 أفقي

معامل تصويب الخطا: 3/2

معدل الترميز: 27500

مباراة مصر والنيجر السبت 8 سبتمبر فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قنوات bein Sports HD 5 والقناة الثانية المصرية و النيل الرياضية الأرضية.

مباراة الاهلى و حوريا الغيني يوم الجمعة 14 سبتمبر.

مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت 15 سبتمبر.

تنطلق مباريات دورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 18 سبتمبر

القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة الاهلي والترجي التونسي

مباراة الاهلى والترجى التونسى فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

تشكيل الأهلى

محمد الشناوى، سعد سمير، ساليف كوليبالى، أحمد فتحى، أيمن أشرف، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، إسلام محارب، أحمد حمودى ووليد أزارو.

تشكيل الترجى

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: سامح الدربالي، حسين الربيع، شمس الدين الذوادي، خليل شمام

خط الوسط: غيلان الشعلالي، فرانك كوم، فوسيني كوليبالي، أنيس البدري، يوسف البلايلي.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

د 43 والنتيجة حتى الان 1/0 للاهلى

مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي أفريقيا ستقام اليوم فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تقدم فريق الترجى التونسي بهدف مقابل لاشئ فى نهاية الشوط الاول

تنتهى المباراة بفوز الترجي التونسي فلى الاهلى بفارق هدف واحد وبذلك يتأهل الترجي التونسي لكأس العالم للأندية.

مباراة مصر و تونس بعد قليل على قناة بى ان سبورت الرياضية

موعد مباراة العراق القادمة 2019

ستقام مباراة العراق القادمة ضمن المجموعة الرابعة فى بطولة أسيا الأولى والتى تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون منافسة قوية أمام منتخب فيتنام وذلك فى يوم 8 يناير 2019 فى تمام الساعة 4.30 مساء بتوقيت العراق