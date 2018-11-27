تردد قناة بي ان سبورت المجانية beIN Sport 2018 الناقلة مباريات اليوم وأهم البطولات ودوري أبطال أوروبا .. عبر نايل سات .. عرب سات .. سهيل سات

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تردد قناة بي ان سبورت المجانية beIN Sport 2018 الناقلة مباريات اليوم وأهم البطولات ودوري أبطال أوروبا .. عبر نايل سات .. عرب سات .. سهيل سات
تردد قناة بي ان سبورت المجانية

نقدم لكم كل ما يهمكم حول تردد قناة بي ان سبورت المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم روسيا 2018، حيث قد كثر البحث عن هذه القنوات لما تقدمه من بث مباشر للمباريات التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد بي ان سبورت المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2018، فتابعونا علي موقعنا موقع نجوم مصرية.

بي ان سبورت هي قناة رياضية، وتعتبر من أشهر القنوات الرياضية حول العالم حيث أنها تقدم مجموعة من القنوات الرائعة التي يبحث عنها الكثيرون من حول العالم، وتقدم بي ان سبورت قناة بي إن سبورت اتش دي HD بشكل مجاني تماما، حيث أنها قناة مفتوحة، لكن هناك بعض القنوات المشفرة التي تقدمها بي إن، مثل قنوات بي إن التي تذيع المباريات باللغة الإنجليزية والفرنسية.

تردد قناة بي ان سبورت علي نايل سات °7.3 درجات غرب:

تردد (ميجا هرتز) 12264
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

ونتابع معكم المزيد من الترددات حتي تتمكنوا من الحصول علي القناة ومتابعة المباريات الخاصة بكأس العالم.

لتردد (ميجا هرتز) 12475
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 12245
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

والجدير بالذكر أن قناة بي إن سبورت كانت تسمي بالجزيرة القطرية سابقا، ثم قام مالكو القناة بجعلها بإسم بي إن سبورت.

التردد (ميجا هرتز) 11547
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 11585
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

وتقدم قنوات بي إن سبورت الرياضية المجانية المفتوحة برامج رياضية كثيرة، وذلك بالإضافة إلي الاستوديوهات التحليلية التي تقدمها القناة، وتتم هذه الاستوديوهات قبل المباراة وبعد المباراة، حيث يتم فيها تقييم أداء اللاعبين ونقاط الضعف والقوة لدي كل لاعب، ويتم تقديم توقعات حول نهاية المباراة والفريق الفائز.

تردد قناة بي ان سبورت المجانية
تردد قناة بي ان سبورت المجانية
التردد (ميجا هرتز) 11623
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 11642
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
لتردد (ميجا هرتز) 11566
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 11084
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
ونتابع معكم كل جديد وحصري حول تردد قناة بي ان سبورت المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم روسيا 2018، فتابعونا من أجل كل جديد.

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