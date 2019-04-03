تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية Bein Sport News الجديد على يوتلسات و سهيل١

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية, هو الأكثر بحثا على مؤشر البحث جوجل من عشاق الساحرة المستديرة لمتابعي اللعبة الأشهر على مستوى العالم “كرة القدم” التي أصبحت الأهم عند جميع الأعمار الكبير والصغير خاصة بعد أن نجحت شبكة قنوات بي ان سبورت في انتشار البث الخاص بها ونقل أقوى وأشهر المباريات المحلية والعالمية في “أسيا, وأفريقيا, وأوروبا, وأمريكا” ويعد تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية من أهم القنوات الأخبار الرياضية التي تقوم ببث جميع المباريات الرياضية المختلفة, تم إطلاقها في عام 2011 وكان يطلق عليها سابقا إسم “الجزيرة الرياضية الإخبارية” تتمتع القناة بجودة إتش دي على الأقمار الصناعية يوتلسات و سهيل١, بعد أنا تم نقل التردد من القمر الصناعي نايل سات الى يوتلسات و سهيل١ في بداية العام الجديد.

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية.

هي قناة مفتوحة تخصصت في نقل وعرض جميع الأخبار الرياضية وما يخص كل الألعب المختلفة وما يهم المشاهد ويلبي ما يرغب بمعرفته عن أحوال نجمه المفضل والنادي المفضل حيث تقدم القناة نشرة أخبار كل ساعة تشمل كافه الأخبار الرياضية وأهداف المباريات في جميع الدوريات في العالم،كما تقدم تحليل شامل قبل وبعد كل مبارة من خلال استوديوهات متابعه للمباريات التي تجرى في الدوريات الأوروبية لحظة إقامة هذه المباريات، كما تقدم برنامج ميركاتو الخاص بالإنتقالات للاعيبه في فترة الشتاء أو في نهاية الموسم، بالإضافة إلى النشرة الاقتصادية الرياضية وبرنامج الليغا في أسبوع، وبرنامج من بريطانيا المتخصص في متابعة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والعديد من البرامج الأخرى, كما يمنكم معرفة أسعار الاشتراك في باقات bein sports الجديد 2019 و أرقام الموزعين و سعر الرسيفر.

واستطاعت أن تجمع الأسرة المصرية والعربية أمام شاشات بي ان سبورت بسبب نجاحها في الحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني والدوري الإيطالي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الفرنسي وكأس ملك أسبانيا والدوري الإنجليزي وتصفيات أفريقيا الجنوبية والدوري الإيطالي ودوري فرنسا الدرجة الاولى والدوري الأميركي ودوري الدرجة الأولي البرازيلي,.

تحديث:

تقوم قناة بي إن سبورت الإخبارية بنقل فاعليات قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 2019، حيث يتنافس فيها 8 أندية من العيار الثقيل لتحقيق لقب البطولة الأشهر عالمياً، وهذه الأندية هي (ليفربول- برشلونة- مانشستر سيتي- توتنهام- بورتو- أياكس- يوفنتوس- مانشستر يونايتد)، وذلك في حدود الساعة الواحدة ظهراً، ونحن معكم أول بأول حتي إعلان نتيجة القرعة.

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية Bein Sport News.

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Eutelsat 7 West A 12245 (V) 27500 – 2/3 HD مجاني 8.0°W Eutelsat 7 West A 12729 (H) 27500 – 3/4 HD مجاني 25.5°E Eutelsat 25B 11565 (H) 27500 – 2/3 HD مجاني

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 على نايل سات.

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

أهم برامج قناة بي إن سبورت الإخبارية

برنامج ميركاتو.

برنامج لاتينوس.

برنامج كل العرب.

برنامج كرة فرنسا.

برنامج عالم القوارب.

برنامج أخبار الرياضة.

برنامج أخبار المضرب.

برنامج لقاء الصحافة.

برنامج عالم كرة السلة.

برنامج الليغا في أسبوع.

برنامج الدوري الأوروبي.

برنامج الحصاد الرياضي.

برنامج موعد مع الكاليتشيو.

برنامج الإقتصادية الرياضية.

تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة والمشفرة.

سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق

التردد (ميجا هرتز) 11547 معدّل استقطاب الموجة Vertical معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11585 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11623 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11642 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11566 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11084 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11669 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11122 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11103 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11065 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

يوتلسات @ °8 درجات غرب

التردد (ميجا هرتز) 11180 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11013 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 12604 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

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