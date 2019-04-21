تردد قناة بي ان سبورت bein sports الرياضية و bein sport max محدث مباريات دوري أبطال أوروبا وأفريقيا 2019 مباراة مان يونايتد الآن

تردد قناة بي ان سبورت bein sports ، القناة الرياضية الأشهر في الوطن العربي والتي تعرض باستمرار أحدث المباريات الرياضية المختلفة في كافة الأنشطة الرياضية الموجودة على مستوي العالم والتي يتابعها الملايين في الوطن العربي بأكمله، وبالطبع تابع الكثيرون عليها مباريات كاس العالم 2018 مونديال روسيا والتي انتهت بفوز منتخب فرنسا على كرواتيا باربع اهداف مقابل هدفين ، ايضا تقوم قنوات بي إن سبورت بنقل مباريات دوري ابطال افريقيا 2018 والتي يشارك فيها الاهلى كما قامت بنقل مباريات كأس اسيا 2019 والمقامة في دولة الإمارات قناة beIN SPORTS HD 3 لذا سنعرض على حضراتكم الان تردد قناة beIN SPORTS على كافة الأقمار الصناعية التي يتم بث القناة من خلالها.

سنتابع معكم بالتفصيل ولحظة بلحظة مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 فتابعونا.

تردد beIN SPORTS HD 1 القنوات الناقلة لمباريات كأس اسيا 2019

ننقل لكم الان تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة دوري ابطال افريقيا 2019 وتصفيات الأمم الأفريقية 2019 أيضا كما انها تنقل فعاليات كأس اسيا 2019 المقام في الإمارات حيث يمكنكم مشاهدة مباريات كأس اسيا 2019 حصريا على شبكة قنوات بي ان سبورت bein sport .

تحديث : الترددات الجديدة لقنوات بي ان سبورت علي مدار القمر الصناعي نايل سات و التي ستنتقل عليها ابتداء من الغد التردد 12604 افقي 27500 ويحمل قنوات

beIN SPORTS NEWS HD

beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE

beIN SPORTS MAX HD1

beIN SPORTS MAX HD4

تردد قناة beIN Sport HD1 – تردد قناة بي ان سبورت اتش دي 1 القمر التردد EFC نايل سات 11084 (h) 5/6 عرب سات 12379 (h) 5/6 سهيل سات 11547 (v) 5/6 نايل سات 12245 (v) 3/4 نايل سات 12264 (h) 2/3

القنوات المجانية الناقلة للمباريات العالمية 2019

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات 2019 القناة القمر التردد معامل الترميز ETV النايل سات 11512 / V 27500 Italia 1 هوت بيرد 11371 29900 Iran TV3 Intelsat 902 11555 30000 AZ TV AzerSpace 46°E 11169 20400 VARZISH SPORT HD ياه سات 52.5 شرق 11175 H 27500 IDMAN TV الآذري 46 شرق 11175 H 27500 TRT 1 HD ترك سات 42 شرق 11054 V 30000 ZDF أسترا 11954 H 27500

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