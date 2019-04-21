تردد قناة بي ان سبورت bein sports الرياضية و bein sport max محدث مباريات دوري أبطال أوروبا وأفريقيا 2019 مباراة مان يونايتد الآن

تردد قناة بي ان سبورت bein sports ، القناة الرياضية الأشهر في الوطن العربي والتي تعرض باستمرار أحدث المباريات الرياضية المختلفة في كافة الأنشطة الرياضية الموجودة على مستوي العالم والتي يتابعها الملايين في الوطن العربي بأكمله، وبالطبع تابع الكثيرون عليها مباريات كاس العالم 2018 مونديال روسيا والتي انتهت بفوز منتخب فرنسا على كرواتيا باربع اهداف مقابل هدفين ، ايضا تقوم قنوات بي إن سبورت بنقل مباريات دوري ابطال افريقيا 2018 والتي يشارك فيها الاهلى كما قامت بنقل مباريات كأس اسيا 2019 والمقامة في دولة الإمارات قناة beIN SPORTS HD 3 لذا سنعرض على حضراتكم الان تردد قناة beIN SPORTS على كافة الأقمار الصناعية التي يتم بث القناة من خلالها.
سنتابع معكم بالتفصيل ولحظة بلحظة مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 فتابعونا.
تردد beIN SPORTS HD 1 القنوات الناقلة لمباريات كأس اسيا 2019
ننقل لكم الان تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة دوري ابطال افريقيا 2019 وتصفيات الأمم الأفريقية 2019 أيضا كما انها تنقل فعاليات كأس اسيا 2019 المقام في الإمارات حيث يمكنكم مشاهدة مباريات كأس اسيا 2019 حصريا على شبكة قنوات بي ان سبورت bein sport .
تحديث : الترددات الجديدة لقنوات بي ان سبورت علي مدار القمر الصناعي نايل سات و التي ستنتقل عليها ابتداء من الغد التردد 12604 افقي 27500 ويحمل قنوات
beIN SPORTS NEWS HD
beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
beIN SPORTS MAX HD1
beIN SPORTS MAX HD4
|تردد قناة beIN Sport HD1 – تردد قناة بي ان سبورت اتش دي 1
|القمر
|التردد
|EFC
|نايل سات
|11084 (h)
|5/6
|عرب سات
|12379 (h)
|5/6
|سهيل سات
|11547 (v)
|5/6
|نايل سات
|12245 (v)
|3/4
|نايل سات
|12264 (h)
|2/3
القنوات المجانية الناقلة للمباريات العالمية 2019
|القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات 2019
|القناة
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|ETV
|النايل سات
|11512 / V
|27500
|Italia 1
|هوت بيرد
|11371
|29900
|Iran TV3
|Intelsat 902
|11555
|30000
|AZ TV
|AzerSpace 46°E
|11169
|20400
|VARZISH SPORT HD
|ياه سات 52.5 شرق
|11175 H
|27500
|IDMAN TV
|الآذري 46 شرق
|11175 H
|27500
|TRT 1 HD
|ترك سات 42 شرق
|11054 V
|30000
|ZDF
|أسترا
|11954 H
|27500
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