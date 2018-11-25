تردد قناة ام بي سي برو Mbc Pro : الرياضية السعودية، أصبح الآن مطلب ألاف الأشخاص، سواء في المملكة العربية السعودية، أوالدول الخليجية، والدول العربية كلها، وذلك لأنها القناة الرياضية الأولى في السعودية، والمسؤولة عن نقل كل المباريات السعودية، سواء مباريات الدوري السعودي للمحترفين، أو ما يعرف بدوري عبد اللطيف جميل، ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين وكذلك مباريات المنتخب السعودي الودية التي سيلعبها في إطار استعداده لنهائيات كأس العالم في روسيا في صيف هذا العام.

تردد ام بي سي برو MBC PRO الرياضية السعودية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 11470 V 5/6 عرب سات 12341 H 3/4 بدر6 12341 H 3/4

في حالة عدم ظهور القنوات عليك بإحضار فني لضبط الطبق.

ضبط تردد قناة ام بي سي برو Mbc Pro

يتم تضبط تردد قناة إم بي سي سبورت على القمر الصناعي المعروف سات بدر 6 وذلك بنظام HD ونظام SD حيث تم إنشاؤه مؤخرا، وذلك على تردد 12341، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح أخطاء 3/4، نمط DVB-S2، القطبية أفقي، بتعديل 8PSK، ولذلك تم نقل التردد على قمر العربسات وبدر6 للمشاهدة بنظام HD، و قد كانت قناة ام بي سي برو Mbc Pro في بدايتها قناة واحدة فقط، ولكن استطاعت الحصول على حقوق بث الدوري السعودي لمدة عشرة سنوات، بعد ذلك زاد شهرتها وأصبحت القناة رقم واحد فى السعودية، وهى الآن تتكون من مجموعة قنوات mbc الرياضية عبارة عن ثلاث قنوات وهى:

أول قناة هى mbc pro sport HD1

mbc pro sport HD2

mbc pro sport HD3

وقد نقلت القناة المباراة النهائية في الكأس

تردد قناة دوري بلس الجديد dawri plus 2018

ننشر تردد قناة دوري بلس الناقلة للدوري السعودي وكأس ولى العهد

قناة دوري بلس على القمر الصناعي النايل سات.

التردد : 12149 أفقي.

معدل الترميز : 3/4 الترميز 27500.

يمكن مشاهدة مباريات الدوري السعودي

باستخدام تطبيق دوري بلس على تليفونات الاندرويد و الأيفون مجانا.

عن طريق قناة دوري بلس ويتم بثها عن طريق جهاز استقبال واحد فقط أسمه GOBX تقدمه شركة MBC.

من خلال قناة KSA SPORT

تردد قنوات الرياضية السعودية KSA SPORT

ننشر تردد القنوات الرياضية السعودية KSA SPORT التى تبث مباريات الدوري السعودي

الدورى السعودى للمحترفين اليوم السبت 3 نوفمبر 2018، مباراة النصر والأهلي والتى سوف تقام بعد قليل فى تمام السادسة بتوقيت السعودية.

بعد قليل مباراة الهلال والاتفاق فى الدورى السعودي للمحترفين وهى مباراة هامة للفريقين، الذى يطمعان فى تصدر الجدول.

مباراة نادى النصر السعودى ومولودية الجزائر فى البطولة العربية على قناة أبوظبى الرياضية

مباراة الاهلى والقادسية فى الدورى السعودى

بدأت منذ قليل المباراة الودية بين السعودية واليمن

مباراة المنتخب السعودي والأردني غدا الثلاثاء 20 نوفمبر

اليوم الجمعة الأسبوع العاشر للدوري السعودي للمحترفين حيث يلتقي فريق القادسية والرائد وأيضا يلتقى فريقى النصر والشباب

مباراة الهلال والفيصلى حتى الان فى الشوط الاول 0/0

مباراة الاهلى والاتحاد السعودى فى دورى الأمير محمد بن سلمان اليوم فى السابعة واربعون دقيقة بتوقيت السعودية.