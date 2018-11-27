تردد قناة النيل الرياضية نوفمبر 2018 على قمر نايل سات – أقوى تحليل لمباريات الدوري المصري وكأس مصر

تردد قناة النيل الرياضية الجديد، يخطف الأنظار مرة أخرى بعد تجديدات القناة المتميزة، حيث تقوم قناة نايل سبورت بعرض البرامج التحليلية التي تخص كافة مباريات منتخب مصر الوطني، ومن المقرر أن برنامج استوديو تحليلي مع باقه إعلامية متأنقه دوماً، ومعهم نخبه متألقة من المحللين والخبراء في كرة القدم قبل موعد بث مباراة مصر والكونغو، وكذلك أثناء وبعد المباراة المرتقبة من الجميع، كما تقوم قناة Nile Sport بنقل كاقة لقاءات الفرق المصرية، سواء في الدوري العام المصري، أو بطولة كأس مصر.

تردد بي إن سبورتس الرياضية الإخبارية العارضة لمباريات دوري أبطال إفريقيا متابعة يومية، من هنــا

على تردد قناة النيل الرياضية،تتمكن من سماع آراء تحليليه عن لسان محللين أفذاذ في مجالهم الكروي، كما سوف تتمكن من مشاهدة واضحه ومباشرة وكأنك على مقربة من اللاعبين، كلاً حسب إنتمائه الكروي، نظراً لعرض قناة نايل سبورت جميع مباريات مسابقة الدوري العام المصري على قمر النايل سات مجاناً، كما يتم عرض كافة مباريات الدور الـ 2 من مباريات الدوري الممتاز المصري الذي تتنافس به كافة أندية القاع من الدوري لتنال ترتيب أعلى ضمن جدول الدوري المصري، ونشاهد كافة مفاجآت الساحرة المستديرة من خلالها، وتألق نجم لاعبي هذة الفرق مما يضعه تحت الأضواء لنيل فرصة الإلتحاق مع الفرق الكبرى.

تردد قناة النيل الرياضية

تردد قناة النيل الرياضية يقوم بعمل بث مباشر على الهواء، لكافة مباريات بطولة الدوري المصري العام لموسم الجديد، وهذا بالإشتراك مع قناة أون سبورت، ولعل كافة الأندية والفرق المصرية تتنافس جاهدة لإقتناص درع الدوري المصري لذلك الموسم الجديد، وكان النادي الأهلي قد تمكن من الفوز في الموسم الماضي وإقتنص درع الدوري بالموسم السابق، كل ما عليك فعله هو ضبط جهاز الإستقبال على التردد الجديد لقناة نايل سبورت، ضمن مجموعة قنوات النيل للقنوات المتخصصة، لمشاهدة كافة مباريات الموسم الجديد للدوري المصري مجاناً