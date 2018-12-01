تردد قناة الرياضية المغربية المجانية الناقلة لمباريات منتخب المغرب مجانا على النايل سات

سنتعرف من خلال تلك المقالة على تردد قناة المغرب الرياضية 3 على النايل سات الهوت بيرد، وهي قناة رياضية مغربية فضائية حكومية، تبث العديد من الأحداث الرياضية المغربية سواء كانت في كرة القدم أو الألعاب الأخرى، مثل مباريات المنتخب المغربي سواء كان المنتخب الأول الودية أو في تصفيات كاس العالم، ومباريات المنتخب المغربي المحلي والأوليمبي والشباب والناشئين بالإضافة إلي مباريات الدوري المغربي للدرجة الأولى وكأس ملك المغرب.

قناة الرياضية المغربية هي القناة الأشهر داخل مملكة المغرب، وتهتم بالرياضات الجماعية والفردية داخل المملكة، وتبث على القمرين النايل سات والهوت بيرد، محاولة الوصول لجميع المواطنين المغاربة سواء كان ذلك داخل أراضي الدولة، أو المغاربة المهاجرين في الخارج، وهى ناجحة في هدفها للغاية، فالقناة تنزل رضاء جميع متابعيها وهي الأكثر بحثاً عن ترددها داخل دولة المغرب.

تردد قناة المغرب الرياضية 3

قناة المغرب الرياضية 3 تبث على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي 12673 والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، أما معامل تصحيح الخطأ فهو 3/4، وتبث على القمر الأوروبي هوت بيرد عبر التردد التالي 12207 والاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.