تردد قناة السعودية الرياضية 2018 KSA Sports

تردد قناة السعودية الرياضية يشغل بال الكثيرين من متابعي ومحبي المباريات المستمرة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها, تذيع القناة مباريات كرة القدم السعودية وكذلك الرياضات الأخري داخل المملكة العربية السعودية كما تمتلك القناة حقوق بث دوري الأمير محمد بن سلمان والدوري السعودي للمحترفين وبطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم, بدأت القناة بإذاعة مباريات الدوري السعودي حصريا بعد ما تم إطلاق القناة الرياضية الثانية السعودية من خلال قمر عرب سات, كما تقدم القناة كل ما يهم متابعي ومحبي الدوري السعودي والمنتخب السعودي، من خلال قناة السعودية الرياضية الأولى والثانية، عبر تردد العرب سات والنايل سات, في شهر مارس عام 2018 انطلق بث قنوات السعودية الرياضية والتي تحمل اسم KSA SPORTS

تردد قناة السعودية الرياضية

القمر التردد معامل التصحيح معدل الترميز النايل سات 12149 أفقي 3/4 27500 عرب سات بتقنية HD 12523 عمودي 5/6 27500 عرب سات بتقنية SD 10810 عمودي 5/6 27500 بدر 6 11976 عمودي 5/6 27500

برامج قناة السعودية الرياضية:

استوديو تحليلي ويقدمه رجاء الله السلمي ومسفر الخثعمي. برنامج إرسال ويقدمه صالح العنزي وبندر الشهري. برنامج مشواري ويقدمه ماجد التويجري. صباح الرياضية ويقدمه مصطفى عباس.

كما تنقل قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS بطولة رويال رامبل WWE والتي ستبدأ في الساعة 7:00 بتوقيت السعودية باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضي، وهي بطولة تجمع أبطال العالم في المصارع وسيفتتحها جون سينا في مباراة له مع تريبل إتش, ما يميز القناة هو أنها تستضيف أفضل المحللين والمعلقين وهم, مدحت شلبي وعبدالله الحربي وعلي سعيد الكعبي وعامر عبدالله وجعفر الصليح.

قناة KSA SPORTS 1 ستكون قناتك الأساسية إذا كنت تتابع دوري كأس الأمير محمد سلمان لأن تنقل القناة مباريات الدوري بث مباشر.