موعد مباراة “الاتحاد” و”الباطن” “بالدوري السعودي” وتردد قناة “السعودية الرياضية” الناقلة لأحداث اللقاء

تحظى قناة السعودية الرياضية بشعبية كبيرة من جانب عشاق الدوري السعودي، نظرًا لتغطيتها المتميزة لكل تفاصيل المسابقة، ومتابعة مستمرة لكل أخبار الأندية السعودية، كما يبحث عنها عدد كبير من محبي لعبة الجلد المدور في الوطن العربي، نظرًا لحرصهم على متابعة أبناء بلدتهم الذين ينشطون في الفرق السعودية، حيث يضم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كوكبة من النجوم اللامعة من مختلف البلدان العربية، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المحترفين الأجانب المميزين، والذين أضافوا الكثير لأنديتهم حيث تشهد منافسات المسابقة مواجهات حامية الوطيس، يستمتع بها متابعي قناة السعودية الرياضية بجودة عالية، كما تقوم القناة بعمل استديوهات تحليلية مميزة تضم ألمع نجوم الكرة السعودية، بالإضافة إلى تعاقد القناة مع مجموعة مميزة من المعلقين الرياضيين، ليضمن مشاهدي القناة الاستمتاع بوجبة كروية دسمة عبر شاشتها.



وتضم كتيبة المعلقين بالقناة كلًا من : الإماراتي فارس عوض، السعودي فهد العتيبي، السعودي راشد الدوسري، المصري بلال علام، السعودي محمد البخيتان، علي الربيع، السعودي عبد العزيز هوساوي، يوسف السلطان، محمد النعمي، عائد العصيمي.

وتضم قائمة المحللين بالقناة كلًا من : الليبي طارق التائب، التونسي خالد بدرة، بالإضافة إلى أبناء المملكة العربية السعودية وهم يوسف الثنيان، محمد نور، فؤاد أنور، عيسى المحياني، تركي السلطان، يوسف خميس، حمزة إدريس، عبد الله الواكد، سلطان البرقان، حمود السلوة،عادل البطي، زكي الصالح، صالح الحمادي.