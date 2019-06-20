تردد قناة التشاد Tchad Sport المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 على النايل سات

بدأ العد التنازلي للمبارة الإفتتاحية للنسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية حيث تقام المباراة بعد يومين من الآن يوم الجمعة القادم والموافق 21 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً والمقرر إقامتها علي ستاد القاهرة الدولي بين صاحب الأرض المنتخب القومي المصري في مواجهة منتخب زيمبابوي، وتعد هذه المباراة واحدة من الثلاث مباريات من دور المجموعات للمنتخب المصري حيث تتطلع جميع المنتخبات إلي إحتلال أحد المركزين الأول والثاني للتمكن من التأهل إلي دور 16 بالإضافة إلي أفضل أربعة منتخبات من كل مجموعات البطولة، وقد أطلقت الهيئة الوطنية للإعلام قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي لعرض جميع مباريات البطولة الأفريقية هذا بالاضافة إلى البث الفضائي للقناة على القمر الصناعي نايل سات والمعني بمتابعة مباريات البطولة من مواعيد وتحليل وما إلى ذلك حيث لا تمتلك القناة الفضائية حقوق الملكية لبث هذه المباريات، وقد إعتادت قناة التشاد على النايل سات عرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية كاملة، وفيما يلي نعرض لكم تردد قناة التشاد المفتوحة والناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 على النايل سات.

تردد قناة التشاد Tchad Sport الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 على النايل سات.

قد إمتلكت مجموعة من القنوات حق الملكية لبث مباريات البطولة الأفريقية علي مجموعة من الأقمار الصناعية مثال النايل سات، عرب سات، هوت بيرد وأسترا بالإضافة إلي مجموعة من الأقمار المختلفة إلا أنه دائما ما يواجه البعض صعوبة من متابعة هذه القنوات علي أقمار أخري غير النايل سات لذا نعرض إليكم الآن تردد قناة التشاد Tchad Sport المفتوحة والمجانية علي القمر الصناعي نايل سات لمتابعة جميع مباريات المنتخب المصري وباقي المنتخبات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

القناة التردد القمر معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ التشاد 12054 V نايل سات 27500 3/4

كان هذا كل ما يخص تنزيل قناة التشاد Tchad Sport بالتردد الخاص بها علي القمر الصناعي نايل سات التي تمتلك حق بث عدد من المباريات بما في ذلك بطولة CAN 2019، هذا ونتابع مع حضراتكم تحديث التردد الخاص بالقناة بشكل مستمر.

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