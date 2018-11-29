تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة 2018 على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة أحدث المباريات

قناة ابو ظبي الرياضية تعتبر واحدة من أهم وأشهر القنوات العربية، المتخصصة في الشأن الرياضي، والتي تتابع معكم الكثير من البطولات الرياضية، على مستوى العربي والعالمي، كما تقدم لكم عرض مباشر لجميع بطولات الخليج العربي، وذلك بالطبع بشكل مجاني دون تشفير، وتركز قناة أبو ظبي الرياضية على بث البطولات العربية أولاً، خصوصا في كرة القدم وسباقات الخيول والجمال، وباقي الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى عدة بطولات أوروبية مثيرة، وذلك على قناة ابو ظبي الرياضية، كما تقدم لكم شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عدة قنوات مفتوحة وأخرى مشفرة، ويتم عرض الكثير من المباريات المثيرة والممتعة على كافة القنوات التابعة لها.

ويتابع جميع محبي البطولة العربية كافة المباريات المقامة بها من خلال شاشة قناة أبو ظبي، أما عشاق كأس الليبرتادوريس فإنهم يتابعون النهائي المقام بين ريفر بليت ونظيره بوكا جونيور فقط من من خلال شاشة قناة أبو ظبي، كما يتم أيضاً بث مباريات الدوري الإماراتي الممتاز من خلال تلك القناة، بالإضافة إلى عرض مباريات كأس الشيخ زايد للأبطال، والتي تعد من أهم البطولات الكروية العربية التي تصل قيمة الجائزة بها إلى ثمانية مليون دولار.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز قناة ابو ظبي المفتوحة الرياضية 1,2 نايل سات 12226 أفقي H 27500 قناة أبو ظبي الرياضية HD1,2 نايل سات 12467 أفقي H 27500 قناة أبو ظبي الرياضية 1,2 عرب سات بدر 6 11804 أفقي H 27500 قناة ابو ظبي الرياضية HD1 Türkmen Älem 11804 أفقي H 27500 قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 Türkmen Älem 12456 عامودي V 27500

ABU DHABI SPORTS

في حالة مشاهدة قنوات ابو ظبي الرياضية المفتوحة، مثل Abu Dhabi Sports Extra، وأبو ظبي الرياضية الأولى أو الثانية، فيمكنك متابعتهم من جهاز استقبالك العادي، أما قنوات أبو ظبي المشفرة مثل أبو ظبي HD4 وحتى HD8، فعليك عزيزي القارئ، الاشتراك في باقة OSN الشهيرة، حيث سوف يقدم لكم باقة ممتعة، من القنوات المثيرة والمشوقة، والتي لا تعرض مجاناً، وهي بالمناسبة واحدة من أشهر الباقات التلفزيونية، التي يشترك فيها المشاهد العربي، والتي يستمتع فيها بجودة عالية ومحتوى رياضي وترفيهي مميز للغاية، حيث سوف يكون لها دور كبير في نقل مباريات البطولات الرياضية المقبلة، تابعوا كل جديد على قناة ابو ظبي الرياضية.

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز قناة أبو ظبي الرياضية HD 5,7 النايل سات 12092 رأسي V 5/6 27500

أسعار باقات OSN لمشاهدة قنوات أبو ظبي الرياضية

باقة Abu Dhabi Sports Pack التي توفر للمشاهد 11 قناة منها 7 قنوات رياضية وتبلغ تكلفتها حوالي 90 جنيه شهرياً.

باقة Abu Dhabi Sports Extra Pack التي سوف توفر لك 19 قناة مختلفة، وتكلف العميل حوالي 158 جنيه شهرياً.

وتقدم لكم تلك الباقة متابعة العديد من مباريات كرة القدم بشكل مباشر بالإضافة إلى مباريات كأس إيطاليا.

كما يتم أيضاً عرض كافة التصفيات المؤهلة للبطولات الكروية العريقة مثل كأس العالم وكأس أمم أوروبا.

أما باقة Sports Extra فهي تحتوي على 20 قناة وتتكلف 250 جنيه شهرياً.

ومن خلال باقة Sports Extra يستطيع المشاهد متابعة 16 قناة رياضية وواحدة إخبارية وثلاث قنوات عربية.

وتضم القنوات الرياضية مجموعة أبو ظبي بكافة قنواتها السبعة بالإضافة إلى قناتين من مجموعة دبي الرياضية.

كما توجد فيها قناة OSN الخاصة بتقديم كافة عروض المصارعة الحرة WWE.

حيث أن تلك الباقة توفر للعميل متابعة البث المباشر لجميع مباريات كرة القدم ومباريات المصارعة الحرة ومبارايات الكريكيت.

وتقدم باقة OSN نوعين من أجهزة الاستقبال التي يستطيع العميل المفاضلة بينهما، حيث يوجد جهاز OSN HD الذي تستطيع من خلاله المشاهدة من خلال تقنيتين هما HD وأيضاً 3D، كما تتسع السعة التخزينية له إلى حوالي 32 جيجا بايت، ويوجد أيضاً جهاز استقبال يسمى OSN Plus HD، وهو يحتوي على مساحة أكبر تبلغ حوالي 1 تيرابايت، ويمكنك من خلاله تسجيل البث الحي لأي برنامج معروض، وكذلك إيقافه مؤقتاً مع إمكانية إعادة تشغيله لاحقاً.

تردد قناة أبو ظبي الفضائية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 11983 عامودي V 27500 3/4 بدر 6 11804 أفقي H 27500 3/4

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

اسم القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ النايل سات 12226 أفقي H 3/4 العرب سات بدر 11804 أفقي H 3/4

تردد قناة أبو ظبي HD

القمر الصناعي التردد الترميز تضمين التردد معامل تصحيح الخطأ المنطقة Eutelsat AB7 (7⁰ West) 12467 27500 DVBS2 8PSK 2/3 MENA Region YahSat (52.5⁰ East) 12091 27500 DVBS2 QPSK 8/9 MENA Region Hotbird 8 (13⁰ East) 12476 29900 DVBS2 8PSK 3/4 America, MENA Region, Europe

القنوات الرياضية على النايل سات

يمكنكم أعزائي القراء زيارة موقع قناة أبو ظبي الرياضية، الذي يقدم لكم أبرز الأخبار الرياضية على الساحة العربية والعالمية، بالإضافة إلى أبرز الترندات المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مجال الرياضة، بالإضافة إلى فيديوهات هامة وحصرية تتمتع بها القناة عبر موقعها الرسمي، وسوف تقوم باقة قنوات أبو ظبي الرياضية بعرض كافة مباريات الدوري الإيطالي والدوري الأمريكي لكرة القدم، وأيضاً كافة المباريات المقامة في تصفيات بطولة أمم أوروبا القادمة، وبالطبع يمكنكم متابعة كل الأخبار الخاصة بذلك الشأن من خلال موقع القناة الرسمي عبر الإنترنت.