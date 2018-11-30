تردد قناة أون سبورت ON SPORT .. الناقلة لمباريات الدوري المصري

تردد قناة أون سبورت يبحث عنه جميع متابعي كرة القدم في مصر والعالم العربي أجمع، فهي الآن من أقوي القنوات الراضية على الساحة، وتعتبر من أكبر الشبكات الرياضية في العالم العربي، فهي تنقل منافسات الدوري المصري الممتاز، وبطولة الكأس، ومباريات الفرق المصرية في دوري أبطال أفريقيا، وتهتم دائماً بنقل الاحداث العالمية والمحلية وذلك ما يجعلها في الريادة، وحصل القناة أيضاً على حقوق بث جميع مباريات تشيلسي سواء في الدوري الأنجليزي الممتاز أو في دور أبطال أوروبا من خلال اقامتها اتفاقية تعاون مع قناة تشيلسي الرسمية، وحصل قناة أون سبورت على حقوق بث مباريات يوفنتوس وبايرن ميونخ أيضاً، وتمكنت قناة أون سبورت ولأول مرة في تاريخ القنوات الرياضية المصرية من الحصول على حقوق بث مبارتي الذهاب والعودة من السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة لعام 2017 وتمكن القناة من الظهور بمستوى وتغطية رائعة للمباراة عززت من ثقة الجماهير بالقناة.

تردد قناة أون سبورت ON SPORT:

وننقل لكم متابعي موقع نجوم مصرية تردد قناة أون سبورت 2018 على القمر الصناعي نايل سات والتردد كالتالي:

القمر الصناعي تردد القناة معامل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايلسات 10853 أفقي 27500 6/ 5

تردد قناة أون سبورت ON SPORT:

كيفية ضبط تردد قناة أون سبوت ON SPORT على جهازك:

لتتمكن من مشاهدة قناة أون سبورت يمكن أتباع التعليمات التالية والتي سوف تساعد في ضبط تردد قناة أون سبورت ON SPORT على جهاز الأستقبال.

وهكذا نكون نقلنا لكم تردد قناة أون سبورت ON SPORT اذا كنت تواجه أي مشكلة في طبط التردد أترك تعليق وسنرد عليك.