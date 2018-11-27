تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية لكل مشجعي كرة القدم في مصر والوطن العربي، حيث تنقل هذه القناة جميع مباريات الدوري المصري، ومباريات كأس مصر، وكأس السوبر، كما تنقل مباريات الأهلي والزمالك في الأدوار التمهيدية لبطولات أفريقيا، وتنقل قناة أون سبورت الرياضية، مباريات منتخب مصر الودية، وكواليس تدريبات المنتخب، وقد انفردت قناة أون سبورت بنقل بعض المباريات العالمية الهامة، ومنها مباراة السوبر الأسباني العام الماضي، بين ريال مدريد وبرشلونة، مبارتي الذهاب والعودة.

تردد قناة أون سبورت الرياضية 2018 ON Sport

من خلال هذا الجدول ننشر تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية علي القمر المصري النايل سات، حيث يمكن ضبط القناة، على كل أنواع الريسيفرات، الموجودة في السوق المصري والعربي، ونقوم بضبط القناة فى اتجاه القمر المصري النايل سات، ثم نقوم بعد ذلك من خلال ريموت الرسيفر بإدخال رقم التردد ومعدل الترميز، وسيظهر التردد مباشرة.

القناة أون سبورت on sport الرياضية التردد 10853 الاستقطاب أفقى معامل الترميز 27500 معدل تصحيح خطأ 5/6

ﺗﺮﺩﺩ أﻭﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 2018..الناقلة لمباراة الزمالك والجيش تنقل قناة أون سبورت الرياضة مباريات الدوري المصري لكرة القدم، وتستضيف أفضل النقاد الرياضين، ونجوم كرة القدم في مصر مثل محمد فضل وطلعت يوسف وعمرو الدسوقي، كما تقدم العديد من البرامج منها برنامج الدوري المصري الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير.

مباراة بتروجيت والانتاج الحربى انتهت بفوز الانتاج الحربى 2/1

مباراة الاتحاد السكندرى وحرس الحدود انتهت بالتعادل 1/1.

انتهت منذ قليل مباراة المقاولون العرب وسموحة بفوز المقاولون 2/1

مباراة بيراميدز والجونة بدأت منذ قليل والنتيجة 0/0

انتهى المباراة بين بيراميدز والجونة 1/1

يلتقى اليوم فريق الاسماعيلى مع انبى فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة

المباراة في شوطها الأول تقدم الاسماعيلى بهدف لا شيء

انتهت المباراة بفوز الاسماعيلى 3/2

مباراة بيراميدز والمقاولون العرب يوم الاثنين 17 سبتمبر فى تمام التاسعة

الاتحاد السكندرى والانتاج الحربى فى تمام السادسة

بتروجيت والداخلية فى تمام السادسة

بعد قليل مباراة الاتحاد و الانتاج الحربي

الاتحاد و الإنتاج الحربي انتهت 1/1

الداخلية وبتروجيت انتهت 1/1

مباراة بيراميدز والمقاولون إنتهت بفوز بيراميدز 1/0

مباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش انتهت 3 / 0

انتهت المباراة بين الزمالك وسموحة 1/1

وتقام اليوم الاربعاء 19 سبتمبر مباراة النجوم ووادى دجلة

مباراة الاسماعيلى و سموحة فى تمام السادسة مساء اليوم السبت 22 سبتمبر

مباراة بتروجيت والجونة الساعة 13: 30

مباراة وادى دجلة وانبى فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

الاحد 30 سبتمبر

النجوم والانتاج الحربى

مصر المقاصة و الداخلية

مباراة انبى وحرس الحدود فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة

مباراة الاتحاد والجونة فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء

مباراة بيراميدز وبتروجيت

مباراة طلائع الجيش وبيراميدز

الاحد 7/10

فى تمام الساعة التاسعة مساء مباراة الاهلى والاتحاد

الاربعاء 10 أكتوبر مباراة الاهلى والترسانة فى كأس مصر

الزمالك و منشية سمنود فى كأس مصر سوف تبدأ بعد قليل

مباراة مصر وسوايزلاند الجمعة 12 اكتوبر فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية. بدأت منذ قليل طلائع الجيش والانتاج الحربى مباريات الاسبوع الحادى عشر من الدورى المصرى، سوف يتم استئنافها اليوم الجمعة 19 اكتوبر 2018، حيث تنطلق مباريات الدورى منها مباراة سموحة وحرس الحدود، ومباراة الاسماعيلى وبيراميدز. اليوم السبت 20 اكتوبر 2018 مباراة الاتحاد السكندرى وبتروجيت فى الدورى العام المصرى فى تمام السابعة مساء مباراة الزمالك والانتاج الحربى فى تمام السادسة مساء

مباريات الاسبوع ال12 للدورى المصرى اليوم الخميس 1 نوفمبر حيث تٌلعب اليوم مباراة حرس الحدود والمقاولون العرب ومباراة بتروجيت ومصر المقاصة

اليوم عدد أخر من مباريات الدورى مباراة الداخلية وطلائع الجيش ومباراة الجونة وانبى ومباراة الانتاج الحربى وسموحة ومباراة بيراميدز والاتحاد بقيادة العميد حسام حسن.

مباراة الاسماعيلى والمصرى فى تمام الساعة الخامسة مساء

مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الاسبوع 13 للدورى سوف تبدأ فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة

مباراة المقاولون العرب والانتاج الحربى فى تمام الثامنة مساء

مباراة الاسماعيلى ووادى دجلة فى الدورى العام لكرة القدم

فى التاسعة مساء مباراة الاهلى والترجى

مباراة انبى والاتحاد السكندرى فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر

فى الثامنة مساء سيلاقى فريق الانتاج الحربى فريق المصرى البورسعيدى

مباراة الزمالك والجونة اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018

مباراة الاهلى والمقاولون العرب فى الاسبوع ال16 من الدورى الممتاز لكرة القدم بعد قليل