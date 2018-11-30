تردد قناة أون سبورت الرياضية 2018 ON Sport HD على النايل سات

يبحث الكثير من المصريين اليوم، عن تردد قناة أون سبورت الرياضية، حيث أنها واحدة من أهم القنوات الرياضية المصرية، الموجودة على الساحة الإعلامية الآن، حيث تقدم القناة على تردد on sport العديد من المباريات المصرية، وخاصة مباريات الدوري المصري، ومباريات بطولة كأس مصر، ومباريات المنتخب المصري للتأهل إلى كأس العالم، وتتابع مع أفضل المحللين الرياضيين أداء الكرة المصرية فنياً ورياضياً، وتبث كافة الأخبار الرياضية الموجودة على الساحة، لذا يبحث الجميع عن تردد أون سبورت على النايل سات المصري، والتي كانت ملكاً لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في السابق، ثم انتقلت ملكيتها إلى شركة إيجل كابيتال للتدريب والإعلام.

ومن خلال تردد أون سبورت الرياضية على النايل سات، يمكن للمشاهد المصري متابعة مباريات أوروبية وأجنبية ممتازة، بشكل مجاني ومفتوح 24 ساعة، مع أفضل برامج متابعة اللاعبين الأوروبيين، ومعرفة أخبار النجم المصري الشهير محمد صلاح، في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، مع ناديه ليفربول، ومتابعة أخبار مشجعي الريدز في إنجلترا، كما يمكن متابعة أخبار أكبر الأندية الأوروبية، وهذا ما سوف نتناوله في سطور المقالة، كما تابع الجمهور مؤخراً مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت التي جاءت ضمن مباريات بطولة كأس مصر 2018 في دور ال8، وانتهت بخسارة المارد الأحمر وخروجه من البطولة.

تردد قناة أون سبورت الرياضية 2018:

كانت قناة أون سبورت ملكاً لرجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة، الذي استطاع تطويرها وبثها بصيغتين HD، SD، حتى تتمكن جميع أجهزة الاستقبال بمختلف أنواعها، من استقبال بث القناة، من خلال تردد أون سبورت فقط على النايل سات، بشكل جيد وجودة عالية، ثم تم شرائها من قبل شركة إيجل الإعلامية المالكة لإعلام المصريين في مصر، التي تديرها الإعلامية داليا خورشيد، ومن أبرز المباريات التي تتابعها القناة بشكل خاص، هي مباريات الدوري الإيطالي، ومباريات نادي تشيلسي الإنجليزي في أي مسابقة يشارك فيها، وقد قامت القناة بنقل مباراة مصر والكونغو، التي تأهلت بها مصر للصعود إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

يمكنكم ضبط تردد القناة من خلال الإطلاع على الفيديو التالي، والذي يوضح الخطوات التي يمكن من خلالها ضبط تردد القناة من أجل استقبالها على القمر الصناعي:

تردد قناة أون سبورت

القمر الصناعي تردد أون سبورت HD الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز النايل سات 10853 أفقي H 5/6 27500

أبرز برامج قناة أون سبورت

برنامج خاص مع سيف، من تقديم الإعلامي الرياضي الشهير، سيف زاهر، من الأحد إلى الخميس، في تمام السابعة مساءً.

برنامج يا هلا، يقدمه مهيب عبد الهادي، وهو من أبرز الإعلاميين في قناة اون سبورت.

برنامج ملاعب أون سبورت ويقدمه باقة من الإعلاميين، لمتابعة مباريات المنتخب المصري، وأبرز المباريات المهمة في كرة القدم.

كما يتم استضافة أبرز نجوم التحليل الفني في مصر، مثل الكابتن مجدي عبد الغني، حازم إمام ،كابتن ميدو، والكابتن هاني رمزي.

وتنقل قناة أون سبورت الرياضية العديد من مباريات المنتخب المصري الوطني الودية.

وكان أبرز اللقاءات الودية التي نقلتها القناة، لقاء مصر والبرتغال ومصر واليونان منذ عدة أشهر.

يذكر أن الكابتن أحمد شوبير قد انضم مؤخراً إلى مجموعة الإعلاميين الرياضيين في قناة أون سبورت.

وذلك بعد أن قام بترك قناة صدى البلد التي كان يقدم فيها برنامجه الشهير مع شوبير.

كما انضم اللاعب المعتزل عماد متعب إلى قائمة المحللين الكرويين التابعين للقناة.

مباريات المنتخب المصري الودية:

قامت قناة أون سبورت يوم الجمعة، الموافق 25 من شهر مايو 2018، بعرض البث الحي لمباراة مصر والكويت.

وذلك ضمن استعدادات المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

أقيمت تلك المباراة الودية على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت الشقيق.

يتم تقديم استوديو تحليلي ممتاز، مع تعليق مميز من الكابتن أيمن الكاشف، وتحليل حازم إمام وأحمد حسام ميدو.

كما يمكنكم أيضا مشاهدة أهم المباريات العربية والعالمية، مباشرة على قناة أبو ظبي الرياضية.

كما قامت مؤخراً قناة أون سبورت الرياضية بعرض البث الحي لمباراة مصر أمام كولومبيا الودية.

والتي لعبت على أرضية ملعب استاد أتلتيك آزوري الموجود في إيطاليا بمدينة بيرغامو.

وجاء اللقاء ضمن استعدادات المنتخب الأخيرة قبل كأس العالم بروسيا 2018.

قناة أون سبورت الناقلة مباريات الدوري المصري

تتابعون أعزائي القراء جميع مباريات الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد عبر قناة أون سبورت الرياضية، حيث قد انطلقت مباريات الدوري المصري مع بداية شهر أغسطس الماضي من عام 2018، وذلك بعد انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا 2018، أما بالنسبة إلى قرعة الدوري فقد أقيمت يوم السبت الموافق 7 من يوليو 2018، ونذكركم بأن النادي الأهلي هو حامل درع الدوري المصري في النسخة السابقة، كما يمكنكم أيضاً متابعة تردد قناة النادي الأهلي، لمتابعة أخبار النادي المتربع على عرش ترتيب أندية الدوري الموسم الماضي، أما الموسم الحالي فإن نادي الزمالك لا يزال هو المتربع على قائمة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، وذلك بفارق كبير عن غريمه التقليدي المارد الأحمر الذي لم يحصل إلا على 11 نقطة فقط.

توجد بعض المستجدات في القوانين فيما يخص الموسم الجديد من الدوري المصري 2019.

وكان على رأس تلك المستجدات هو الموافقة على عودة الجماهير في الملعب بشرط أن تكون جماهير النادي صاحب الأرض.

ويجب ألا تتجاوز نسبة حضور الجماهير أكثر من 10% من النسبة الإجمالية لسعة الملعب المستضيف للمباراة.

يذكر أنه مع بداية الموسم الجديد من الدوري المصري فقد تم تحديد بعض الشروط اللازمة من أجل التوقيع مع اللاعبين الأجانب.

حيث لا يسمح لكل نادي بأكثر من أربعة أجانب بين صفوف لاعبيه، وذلك على مستوى الفرق الأولى.

أما فرق المستوى الثاني فيكون أقصى عدد لها هو اثنين من اللاعبين الأجانب فقط.

تتابعون هذا الأسبوع إقامة مباراتين من المباريات المؤجلة للنادي الأهلي من الأسبوع التاسع في جدول الدوري، حيث يلعب المارد الأحمر يوم السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة أمام نادي بتروجيت، بينما تلعب المباراة الثانية يوم الأربعاء الخامس من ديسمبر، حيث يلتقي مع نادي الجونة في نفس الموعد، أما يوم الخميس فإنه يشهد لقاء الزمالك مع النادي المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من جدول الدوري.