تردد قناة أون سبورت الرياضية 2018 ON Sport على النايل سات الناقلة مباريات الدوري المصري

أصبحت قناة أون سبورت الرياضية، من أهم قنوات الإعلام الرياضي على الساحة المصرية والعربية، وذلك نظرا لما تقدمه من محتوى رياضي كروي مميز، بالإضافة إلى أفضل الاستوديوهات التحليلية الممتازة، والتي تستضيف أبرز نجوم الكرة والرياضة في مصر، كما تتمتع قناة أون سبورت بوجود أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر، وعلى رأسهم الإعلامي الشهير مدحت شلبي، الذي يقدم برنامجه الشهير مساء الأنوار، لمتابعة أخبار الكرة المصرية، وأيضاً الدوري المصري، وأخبار الأندية المصرية المختلفة، كما يمكنكم أيضاً متابعة أخبار الدوري الإنجليزي الممتاز ومعرفة أخبار نادي تشيلسي الإنجليزي، وأخبار النجم محمد صلاح في ليفربول.

لذا يبحث الكثير من الجمهور الرياضي، ومحبي كرة القدم وعشاق الساحرة المستديرة، عن تردد قناة أون سبورت 2018، حتى يتسنى للجميع، متابعة كافة المسابقات الرياضية، التي تحظى قناة أون سبورت بعرضها، بشكل مجاني ومفتوح 24 ساعة طوال اليوم، وبجودة عالية HD، كما تقدم القناة أيضاً تردد اون سبورت للعرض بصيغة SD، لضمان متابعة القناة من قبل كافة أجهزة الاستقبال، حيث تم تطوير أداء القناة في فترة امتلاكها من قبل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث تتابعون عليها مباريات كأس مصر ومباريات الدوري المصري الممتاز 2019.

تردد قناة أون سبورت الرياضية:

القمر الصناعي تردد أون سبورت الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز النايل سات 10853 أفقي H 5/6 27500

أبرز الأحداث الرياضية المعروضة على قناة أون سبورت

تمتلك قناة أون سبورت حقوق بث مباراة كأس السوبر الإسباني، كما حدث في مباراة الكلاسيكو 2017.

متابعة أخبار مباريات نادي تشيلسي الإنجليزي الشهير، في جميع بطولاته المحلية والأوروبية.

كما تمتلك قناة أون سبورت حقوق البث الحي للدوري المصري الممتاز.

كما تعرض لكم قناة أون سبورت الكثير من البرامج المعنية بأخبار الرياضة المصرية، ومتابعة أول بأول بكرة القدم في مصر.

مثل برنامج خاص مع سيف الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر.

تابعوا أيضاً دوري كرة السلة والطائرة واليد المصري على شاشة أون سبورت.

ويقوم الإعلامي الرياضي أحمد شوبير الذي كان نجماً رياضياً في منتخب مصر والنادي الأهلي بتقديم برنامجه الرياضي عبر شاشة قناة أون سبورت، حيث تلتقون معه في تغطيات خاصة من أجل متابعة كل المستجدات على الساحة الكروية في مصر، ومتابعة كل ما يخص الأندية المصرية محلياً وعربياً وإفريقياً.

قناة أون سبورت 2018

يمكنكم متابعة برنامج خاص مع سيف، على شاشة قناة اون سبورت يومياً، طوال الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، والذي يستمر عرضه لمدة ساعتين، كما يمكنكم متابعة مباريات كأس مصر، والدوري المصري، وكذلك أخبار الدوري الألماني، ودوري كرة السلة، ودوري كرة اليد، ومعهم دوري الكرة الطائرة في مصر، سواء بطولة النساء أو الرجال، حيث حصلت القناة على حقوق البث لكافة مباريات رياضات الصالات، لكي تكون متفوقة بذلك على عدة قنوات رياضية مصرية، موجودة على الساحة الإعلامية الآن، كما تابع الجمهور المصري مؤخراً عرض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على شاشة قناة أون سبورت، في إطار مباريات الأسبوع رقم 34 من جدول الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

مباريات منتخب مصر الودية:

تابع جميع محبي كرة القدم، من جميع أنحاء مصر والوطن العربي، البث الحي للمباراة الودية التي جمعت بين المنتخب المصري والمنتخب الكويتي، وذلك في إطار استعدادات منتخب الفراعنة، للمونديال الروسي في منتصف يونيو 2018، حيث تقدم قناة أون سبورت برنامج ستاد مصر الذي يقدمه مدحت شلبي، لمتابعة أجواء المباراة لحظة بلحظة، كما يقوم بالتعليق على المباراة الكابتن مدحت شلبي والكابتن أيمن الكاشف، وكان آخر لقاء قد جمع بين المنتخبين منذ حوالي 11 عام في الثاني عشر من يونيو لعام 2007، والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، كذلك تم مؤخراً عرض مباراة مصر واليونان الودية، التي أقيمت منذ شهرين على قناة أون سبورت، وقبلها كانت قناة أون سبورت قد عرضت مباراة مصر والبرتغال الودية المثيرة.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى كأس العالم في المجموعة الأولى التي تضم روسيا والسعودية والأوروجواي.

وقد خسر منتخب الفراعنة جميع المباريات التي خاضها في كأس العالم 2018.

ولكنه تمكن من إحراز هدفين خلال ذلك المونديال بأقدام اللاعب محمد صلاح.

الدوري المصري الممتاز

وسوف تقدم لكم قناة أون سبورت الرياضية كافة مباريات الدوري المصري الممتاز في موسم 2019، وذلك بعد أن تم إجراء القرعة في الثامن من يوليو، ثم انطلاق المباريات في بداية شهر أغسطس، وبالطبع كانت بداية ذلك الموسم قوية للغاية، وذلك لأنه قد بدأت في نفس الشهر العديد من المباريات الإفريقية التي تشارك فيها بعض الفرق المصرية، مثل النادي الأهلي والنادي المصري، كما سوف تقام بطولات عربية بالتزامن مع مباريات الدوري المصري وسوف يشارك فيها عدة فرق مصرية أيضاً، كما يمكنكم أيضاً متابعة الكثير من المباريات الهامة، على قناة أبو ظبي الرياضية، كما يمكنكم متابعة أخبار السعودية في كأس العالم، من خلال شاشة السعودية الرياضية.

تتابعون أعزائي القراء يوم السبت الموافق الأول من ديسمبر مباراة الأهلي وبتروجيت في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث أنها مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع التاسع في الدوري المصري الممتاز، أما يوم الأربعاء الموافق 5 من ديسمبر فإنكم تتابعون مباراة النادي الأهلي مع الجونة في تمام السابعة مساءً، وهي كذلك مباراة مؤجلة من مباريات نفس الأسبوع.