موعد مباراة “الإسماعيلي” و”المقاولون العرب” “بالدوري المصري” وتردد قناة “أون سبورت” الناقلة لأحداث اللقاء

تعد قناة أون سبورت واحدة من أهم القنوات الرياضية التي يبحث عنها عشاق لعبة الجلد المدور في مصر، حيث تقوم بنقل منافسات الدوري المصري بجودة عالية، وتقوم بتغطية أهم و آخر أخبار الأندية المصرية والعالمية، كما يبحث عنها محبي الكرة العالمية بالوطن العربي نظرًا لحصولها على حقوق بث قناة تشيلسي الإنجليزي، والتي تعرض لقاءات فريق البلوز بشتى المسابقات بالمجان، ولكن بعد نقلها بشكل مباشر على القنوات صاحبة حقوق البث التليفزيوني، بالإضافة إلى عرض أهداف الفريق في شباك الفرق المنافسة طوال السنوات الماضية، ليستمتع متابعي القناة بأجمل أهداف النجوم السابقة أمثال الإيفواري ديديه دروجبا والإنجليزي فرانك لامبارد وغيرهم من النجوم التي تألقت بقمصان الفريق اللندني، كما يتم نقل منافسات الدوري اليوناني عبر شاشتها.



وتقدم القناة مجموعة من البرامج الرياضية المميزة لعل أبرزها ملعب أون، وستاد مصر.

وتضم قائمة المحللين الرياضيين بالقناة كلًا من : الشيخ طه إسماعيل، أيمن يونس، عماد متعب، محمد أبو العلا – حازم إمام – عمرو الدسوقي، وليد صلاح الدين بالإضافة إلى أحمد الشناوي لتحليل أداء الحكام في المباريات.

كتيبة المعلقين بالقناة تضم كلًا من : أيمن الكاشف، محمد الغياتي، محمد عزمي، حاتم بطيشة، محمد أبو العلا، مؤمن حسن، خالد حسن، محمد الشاذلي، محمد عفيفي.

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات : 10853 أفقي، معامل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ : 2/3.

تحديث : موعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب بالدوري المصري

يستضيف ملعب الجيش بالسويس المواجهة التي تجمع بين الإسماعيلي والمقاولون العرب، في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ 26، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اللقاء في تمام الخامسة من مساء الغد الثلاثاء