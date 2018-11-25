تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabie Sport الناقلة لمباريات دورى الخليج العربى

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabie Sport يكثر البحث عنها هذه الأيام، لأنها من أهم القنوات الرياضية العربية التي تبث العديد من المباريات الهامة، وتنفرد قناة أبو ظبي ببث مباريات البطولة العربية لكرة القدم التي تشارك عدد كبير من الفرق العربية، في معظم الدول العربية، من مصر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر، وغير من الدول العربية، وبالرغم من أنها بطولة غير رسمية، إلا أنها بطولة لها شعبية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة في مصر والسعودية، كما أن جوائزها كبيرة وتشجع الكثير من الفرق العربية الكبيرة على المشاركة.

قنوات أبو ظبي الرياضية 2018

قنوات أبوظبي الرياضية هي من أكثر القنوات العربية الرياضية شهرة وجماهيرية، وتتبع هذه القنوات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبث العديد من الرياضات، على رأسها مباريات كرة القدم، وغيرها من الألعاب الجماهيرية، وقنوات أبو ظبي الرياضية تتكون من مجموعتين، باقة القنوات المفتوحة وهي تتكون من قنوات أبوظبي الرياضية 1، أبوظبي الرياضية 2 ، أبوظبي الرياضية اكسترا، والمجموعة الأخرى القنوات المشفرة وهي تتكون من أبوظبي الرياضية HD 8 , HD 7 , HD6 , HD 5 .HD4 وهذه القنوات تعمل من خلال أجهزة استقبال خاصة، وهى تابعة لمجموعة قنوات أو اس ان OSN.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports على النايل سات

القناة التردد الاستقطاب ، معدل الترميز قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة 1 و2 12226 H -أفقى، 27500 أبوظبي الرياضية HD1 12467 H -أفقى، 27500 أبوظبي الرياضية HD2 12467 H-أفقى، 27500

تردد قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة HD 1 و HD 2

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب أبوظبي الرياضية 1و2 بدر 6 11804 H -أفقى، 27500 أبوظبي الرياضية HD1 TürkmenÄlem 11804 H- أفقى، 27500 أبوظبي الرياضية HD2 TürkmenÄlem 12456 V -عمودي، 27500

تقام اليوم عدد من مباريات البطولة العربية للأندية في كرة القدم، منها مباراة الهلال السعودي والشباب العماني.

انتهت مباراة الهلال السعودي والشباب العماني بفوز الهلال 1/0

وانتهت مباراة الإسماعيلي و الكويت الكويتي بفوز الإسماعيلي 2/0

مباراة الأهلي المصري والنجمة اللبناني ستقام اليوم الإثنين 13 أغسطس في الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، وذلك بعد تأخير موعد اللقاء 30 دقيقة،

مدرجات استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية ظهرت خالية من جماهير النادي الأهلي.

تشكيل الاهلى

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: محمد هانى وسعد سمير ومحمد نجيب وأيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور وأحمد فتحي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا ووليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

تحرك النادي الأهلي ذاهباً إلى ملعب برج العرب في تمام السادسة مساءً، بعد أن قررت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي تأخير لقاء الأهلي والنجمة ليبدأ في تمام الثامنة مساء .

انتهت المباراة بتعادل الأهلي أمام النجمة اللبناني في مباراة الذهاب دور الـ32 من البطولة العربية

مباراة الاهلي السعودي والمحرق البحريني انتهت 2/0 للاهلى

يوم 2 سبتمبر موعدكم مع مباراة الترجى التونسى والاتحاد السكندرى.

مباراة الاهلى السعودى والمحرق البحرينى يوم 24 سبتمبر.

مباراة الأهلى المصرى والنجمة اللبنانى يوم الخميس 27 سبتمبر فى البطولة العربية لكرة القدم

مباراة الهلال السعودى والشباب العمانى ستقام السبت 30 سبتمبر 2018

مباريات دورى الخليج العربى

اليوم الجمعة 19 اكتوبر سوف تقام مباراة دبا الفجيرة و شباب الأهلي دبي فى الساعة الخامسة مساء بتوقيت الامارات.

مباراة الوصل والنصر سوف تقام فى تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة وأيضا مباراة إتحاد كلباء والفجيرة.

تقام اليوم السبت 20 اكتوبر عدد من مباريات الدورى الاماراتى، مباراة الشارقة وعجمان، ومباراة الوحدة والظفرة، ومباراة العين والجزيرة

اليوم الجمعة 26 اكتوبر 2018 مباراة الفجيرة وديا الفجيرة، ومباراة عجمان والعين، ومباراة الشارقة وبنى ياس.

مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى اليوم السبت 27 اكتوبر 2018 فى تمام الثامنة مساء.

اليوم الاحد 28 أكتوبر 2018 مباراة النادى الاهلى المصرى مع الوصل الاماراتى

اليوم الجمعة 2 نوفمبر سوف يتم نقل عروض WWE Crown Jewel “كراون جول” الليلة على قنوات أبوظبى الرياضية.

استبعاد دانييل براين من المشاركة في عرض “كراون جول”، بعد تعرضه للاصابة

دورى الخليج العربى الاماراتى اليوم الاحد 4 نوفمبر 2018 مباراة النصر والظفرة الساعة السادسة وخمسين دقيقة بتوقيت الامارات.

مباراة العراق وبوليفيا سوف يتم نقلها فى تمام السادسة مساء على قناة أبوظبى

مباراة المريخ السودنى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السابعة والنصف على أبوظبى

موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي.

مباراة الأهلي والوصل الإماراتي اليوم الخميس 22 نوفمبر الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

نتيجة الشوط الاول من مباراة الاهلى والوصل 0/0

موعد مباراة الوصل وعجمان فى دوري الخليج العربي والقنوات الناقلة للقاء