تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 1 .. أبريل 2019 ترددات قنوات KSA SPORT القنوات المجانية الناقلة كبرى البطولات

تردد قناة أبوظبي الرياضية من القنوات الناقلة لكأس زايد للأندية الأبطال 2018-2019، فقد حظيت ببحث كثيف خلال الفترة السابقة، حيث تأتي مباريات البطولة العربية محل اهتمام بالغ بكافة البلدان العربية، لذلك أعددنا هذا التقرير عن تردد القنوات التي ستنقل المباريات المتبقية من البطولة العربية.
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية
|القناة
|تردد القناة
|القمر الصناعي
|معامل تصحيح الخطأ
|القطبية
|معدل الترميز
|أبوطبي الرياضية HD1
|12467
|نايل سات
|3/4
|H
|27500
|أبوطبي الرياضية HD2
|12467
|نايل سات
|3/4
|H
|27500
|أبوطبي الرياضية
|12226
|نايل سات
|2/3
|H
|27500
|أبوطبي الرياضية
|12226
|نايل سات
|2/3
|H
|27500
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|القطبية
|معامل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12467
|27500
|(h)
|2/3
|نايل سات
|12226
|27500
|(h)
|3/4
|عرب سات
|11804
|27500
|(h)
|3/4
|هوت بيرد
|11747
|27500
|(h)
|3/4
|ياه سات
|11938
|27500
|(h)
|5/6
تردد أبوظبي الرياضية HD
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 101/102
|7 غربا
|12467
|أفقي
|27500
|2/3
|مفتوح
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|النايل سات
|12284
|عمودي
|27500
|العرب سات
|12149
|أفقي
|27500
تردد قناة الرياضية السعودية ksa الرياضية بتقنية SD
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|النايل سات
|12149
|أفقي
|27500
|العرب سات
|12015
|عمودي
|27500
تردد قناة الرياضية السعودية ksa الرياضية الأولى والثانية
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|12248
|رأسي أو عمودي
|27500
|3/4
تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|التصحيح
|11976
|عمودي
|27500
|5/6
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