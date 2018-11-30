تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 2 .. نوفمبر 2018 اليوم مباريات الزمالك والاتحاد .. النفط العراقي والهلال السعودي في دور 16 البطولة العربية

من أهم القنوات الرياضية العربية تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى Abu Dhabi Sports، يتابعها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة خاصة بالدول العربية، حيث تقوم القناة بالبث المباشر لجميع مباريات البطولات العربية الكبرى، كما تقوم القناة أيضا ببث مباريات من الدوريات الخليجية، وتقوم قنوات أبو ظبي الرياضية حالياً ببث مباشر وحصري لكافة المباريات للبطولة العربية للأندية 2018.
القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية أبوظبي الرياضية HD 2
تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 2
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 101/102
|7 غربا
|12467
|أفقي
|27500
|2/3
|مفتوح
آخر تردد لقناة أبوطبي الرياضية الأولى
|القمر
|التردد
|الاتجاه
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|النايل سات
|12226
|افقي
|27500
|3/4
|النايل سات
|12467
|افقي
|27500
|3/2
|العرب سات
|11804
|افقي
|27500
|3/4
|الهوت بيرد
|11747
|افقي
|27500
|3/4
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وعلى هذا فيتابع محبي ومتابعي البطولة العربية للأندية ترددات القناة على الأقمار الفضائية، كما يتابعوا رابط الصفحة الرسمية لقناة أبو ظبي1 للتعرف على أحدث الأخبار والفيديوهات الحصرية التي تتميز بها القناة بشكل حصري
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