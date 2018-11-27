تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 2 .. نوفمبر 2018 جميع مباريات البطولة العربية والدوريات الخليجية

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تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 2 .. نوفمبر 2018 جميع مباريات البطولة العربية والدوريات الخليجية
القنوات الناقلة مباراة اهلي جدة ضد وفاق سطيف الجزائري

من أهم القنوات الرياضية العربية تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى Abu Dhabi Sports، يتابعها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة خاصة بالدول العربية، حيث تقوم القناة بالبث المباشر لجميع مباريات البطولات العربية الكبرى، كما تقوم القناة أيضا  ببث مباريات من الدوريات الخليجية، وتقوم قنوات أبو ظبي الرياضية حالياً  ببث مباشر وحصري لكافة المباريات للبطولة العربية للأندية 2018.

القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية أبوظبي الرياضية HD 2

مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي السعودي اليوم
مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي السعودي اليوم

 

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 2

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Nilesat 101/102 7 غربا 12467 أفقي 27500 2/3 مفتوح

آخر تردد لقناة أبوطبي الرياضية الأولى

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح
النايل سات 12226 افقي 27500 3/4
النايل سات 12467 افقي 27500 3/2
العرب سات 11804 افقي 27500 3/4
الهوت بيرد 11747 افقي 27500 3/4

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وعلى هذا فيتابع محبي ومتابعي البطولة العربية للأندية ترددات القناة على الأقمار الفضائية، كما يتابعوا رابط الصفحة الرسمية لقناة أبو ظبي1  للتعرف على أحدث الأخبار والفيديوهات الحصرية التي تتميز بها القناة بشكل حصري

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