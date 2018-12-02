موعد مباراة أرسنال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي وتردد شبكة قنوات “بي إن سبورت” الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة بي إن سبورت الحقوق الحصرية لأقوى المسابقات العالمية، والتي تحظى بمشاهدة كبيرة من جانب عشاق لعبة الجلد المدور في شتى بقاع الأرض، حيث تقوم بنقل مباريات الدوري الإنجليزي والذي يشهد دائمًا منافسة محتدمة بين العديد من الفرق، فقبل انطلاق كل موسم لايستطيع أحد أن يجزم بتتويج أحد الفرق بالنسخة الجديدة، كما يشهد صراع ملتهب على حجز تذاكر التأهل لمسابقة الشامبيونزليج، والتي تضم أقوى الفرق الأوروبية، وتضم مسابقة البريميرليج العديد من اللاعبين العرب لعل أبرزهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ورياض محرز المنتقل مطلع هذا الموسم لفريق مانشستر سيتي قادمًا من ليستر سيتي، لذلك يحرص عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان لمشاهدة قنوات هذه الشبكة الرياضية.

وتقوم قنوات هذه الشبكة بنقل فعاليات الدوري الإسباني، والذي يشهد كلاسيكو الأرض بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، وتحظى هذه المواجهة بمشاهدة كبيرة واهتمام إعلامي منقطع النظير، وتشهد الليجا أيضًا صراع شرس بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة من أجل الظفر بلقب الليجا، وتضم المسابقة أيضًا فريق أتلتيكو مدريد أحد أقوى الفرق العالمية خلال السنوات الأخيرة، و الذي توج بالنسخة الأخيرة لمسابقة الدوري الأوروبي وكذلك السوبر الأوروبي.

كما تقوم قنوات ” بي إن سبورت ” بنقل فعاليات الدوري الإيطالي، والذي انتقل إليه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ليرتدي قمصان فريق ” السيدة العجوز ” قادمًا من ريال مدريد المتوج بالثلاث نسخ الأخيرة من مسابقة الشامبيونزليج، لذلك يحرص الكثيرون من عشاق النجم البرتغالي لمشاهدة مباريات يوفنتوس عبر قنوات هذه الشبكة، كما تنقل مباريات الدوري الألماني و الفرنسي.

كما تمتلك هذه الشبكة الرياضية حقوق بث منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباريات هذه المسابقة بكل شغف، للاستمتاع بمواجهات حامية الوطيس بين العديد من الفرق الكبرى والتي تضم كوكبة من النجوم والأسماء اللامعة في سماء الساحرة المستديرة، بالإضافة إلى نقل فعاليات كأس العالم والذي يضم أقوى المنتخبات العالمية، وتقام منافسات كأس العالم كل أربع أعوام، وتوج بالنسخة الأخيرة منتخب فرنسا.

وتمتلك مجموعة قنوات ” بي إن سبورت ” حقوق بث منافسات كأس الأمم الأوروبية، والتي تقام كل أربع أعوام، وتشهد هذه المسابقة الأوروبية مواجهات حامية الوطيس بين أقوى المنتخبات في القارة العجوز، وسوف تقام النسخة المقبلة لهذه المسابقة في يونيو لعام 2020، بالإضافة إلى إمتلاك هذه الباقة الرياضية حقوق نقل بطولة أمم أفريقيا، والتي تقام كل عامين، وسوف تنطلق النسخة القادمة في شهر يونيو من العام القادم، وتذاع حاليًا مباريات التصفيات المؤهلة لهذه البطولة عبر هذه الشبكة الرياضية، كما تقوم بنقل بطولة أمم آسيا، والتي تقام كل أربع أعوام، وسوف تنطلق النسخة القادمة لهذه المسابقة يوم 5 يناير المقبل والتي تحتضنها دولة الإمارات الشقيقة، بالإضافة إلى نقل منافسات كوبا أمريكا، والتي تقام كل أربع أعوام، وتشهد مواجهات شرسة بين البرازيل والأرجنتين وتشيلي والأورجواي وكولومبيا، وسوف تقام فعاليات النسخة القادمة في الفترة بين 14 يونيو إلى 7 يوليو من العام المقبل والتي تستضيفها البرازيل، كما تقوم هذه الباقة الرياضية بنقل فعاليات دوري أبطال أفريقيا، و دوري أبطال آسيا.

وتضم قائمة المعلقين بهذه القنوات كلًا من : عصام الشوالي، رؤوف خليف، حفيظ دراجي، جواد بدة، محمد الكواليني، علي محمد علي، محمد بركات، أحمد الطيب، سوار الذهب، أحمد فؤاد، خليل البلوشي، الحبيب بن علي، خالد الغول، خالد الحدي، حسام الدمسيسي، باسم الزير، عبد القادر شنيوني، لحدان الفيحاني، عامر الخوذيري، أحمد عبده، حسن العيدروس، نوفل الباشي.

– أشهر مقدمي البرامج بهذه القنوات : لخضر بريش، خالد ياسين، هشام الخلصي، أحمد فؤاد، أيمن جادة، بديع بن جمعة، محمد سعدون الكواري.

– أشهر المحللين بهذه الشبكة الرياضية : طارق ذياب، طارق الجلاهمة، محمد أبو تريكة، ألساندرو ألتوبيلي، وائل جمعة، بشار عبد الله، يوسف شيبو، حاتم الطرابلسي، عدنان، كما قامت إدارة القناة بالتعاقد مع بعض الأسماء اللامعة لتحليل مباريات كأس العالم الماضية أمثال آرسين فينجر، زلاتان إبراهيموفيتش، فلوران مالودا، خافيير سافيولا.

ويقدم موقع ” نجوم مصرية ” أحدث الترددات لجميع قنوات هذه الشبكة الرياضية، وسوف نقوم بعمل تحديث مستمر في حالة تغيير التردد، وكذلك عرض أهم المباريات المنقولة عبر هذه الشبكة.

وبإمكان مستخدمي القمر الصناعي النايل سات استقبال قنوات هذه الشبكة الرياضية من خلال هذه الترددات.

” بي إن سبورت ” إتش دي 1، 2، 3، 4 التردد : 12264، الاستقطاب : أفقي، تصحيح الخطأ : 2/3، معدل الترميز : 27500.

_ ” بي إن سبورت ” إتش دي 5، 6، 7، 8 التردد : 12475، الاستقطاب : رأسي، تصحيح الخطأ : 2/3، معدل الترميز : 27500.

_ ” بي إن سبورت ” إتش دي 9، 10، 16، والإخبارية، و المفتوحة التردد : 12245، الاستقطاب : رأسي، تصحيح الخطأ : 2/3، معدل الترميز : 27500.

_ ” بي إن سبورت ” إتش دي 11، 12، 13، 14، NBA التردد : 10853، الاستقطاب : أفقي، تصحيح الخطأ : 2/3، معدل الترميز : 27500.

_ ” بي إن سبورت ” إتش دي 15، fox sport التردد : 12284، الاستقطاب : رأسي.

_ فوكس سبورت، NBA التردد : 11449، الاستقطاب : أفقي، معدل الترميز : 27500، تصحيح الخطأ : 5/6.

بينما تبث قنوات ” بي إن سبورت ” عبر القمر الصناعي سهيل سات من خلال هذه الترددات.

” بي إن سبورت” اتش دي 1، 2، 3، 4 التردد : 11547، الاستقطاب : رأسي، معدل الترميز : 27500، تصحيح الخطأ : 2/3.

” بي إن سبورت” اتش دي 5، 6، 7، 8 التردد 11585، الاستقطاب : رأسي، معدل الترميز : 27500، تصحيح الخطأ : 2/3.

” بي إن سبورت ” اتش دي 9، 10، 16، والإخبارية، والمفتوحة التردد : 11623، الاستقطاب : رأسي، معدل الترميز : 27500، تصحيح الخطأ : 2/3.

“بي إن سبورت ” اتش دي 11، 12، 13، 14 التردد : 11642، الاستقطاب : أفقي، معدل الترميز : 27500، تصحيح الخطأ : 2/3.

” بي إن سبورت ” اتش دي 15، NBA، fox sport التردد : 11566، الاستقطاب : أفقي، معدل الترميز : 27500، تصحيح الخطأ : 3/4.

تحديث : يستضيف فريق أرسنال نظيره توتنهام بالجولة الـ 14 من البريميرليج، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اللقاء اليوم في تمام الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والخامسة و 5 دقائق بتوقيت مكة المكرمة وسوف يتم نقل المباراة على قناة ” بي إن سبورت” إتش دي 2 والتي ذكرنا ترددها في هذا التقرير.