تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم مجانا في لقاء العودة بدوري الأبطال

يلعب برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء لقاء العودة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا اللقاء الذي سيُقام على ملعب الكامب نو معقل البلوجرانا وسط أجواء حماسية شديدة، ولعل الكثير من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة والفريقين يريدون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، فهناك العديد من القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم على نايل سات وهوت بيرد وياه سات ويوتلسات وغيرها من الأقمار التي تبث عبرها تلك القنوات المفتوحة.

ويتطلع برشلونة في هذا اللقاء الاعتماد على عامل الأرض والجمهور أمام الضيف الثقيل مانشستر يونايتد، ويتابع جميع عشاق الساحرة المستديرة والفريقين هذه المباراة القوية والهامة التي ستحسم من المتأهل للدور المقبل ببطولة دوري أبطال أوروبا، وقد انتهى لقاء الذهاب بفوز برشلونة بهدف عن طريق الخطأ والنيران الصديقة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مجانا

وتنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 10-4-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والقدس، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمغرب، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في لقاء برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتجدون تشكيلة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم المتوقعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عبر نجوم مصرية وذلك عبر تقارير متتالية تجدونها عبر قسم أخبار الرياضة خلال ساعات قليلة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E

هذه هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم مجانا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونود أن نعلمكم أنه حال الكشف عن قنوات مجانية ناقلة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا سنوفرها لكم عبر هذا التقرير.

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