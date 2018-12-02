تردد بي ان سبورت beIN sports HD 2018 على جميع الأقمار ومباريات اليوم

تردد قناة بي ان سبورت والذى يبحث عنها الكثير من المشاهدين نظرا لما تقدمه القناة من بطولات عالمية، وهي تابعة لشبكة قنوات بي ان سبورت والتابعة لشبكة بي إن الإعلامية، والتي تأسست في أغسطس 2003 حاملة اسم الجزيرة الرياضية، إلا أنها في مطلع 2014 باتت تحمل اسم بي ان سبورت، وأصبحت مجموعة من القنوات المفتوحة والأخرى المشفرة، والتي لا يمكنك مشاهدتها إلا بعد الاشتراك بها، وقد أقبل على الاشتراك عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة، نظرا للمحتوى الحصري الذي تتميز به القناة، إذ تتمتع القناة بحقوق بث حصرية لعدد من البطولات العالمية مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، إضافة إلى الدوري الأسباني والألماني، وبطولات الرياضات الأخرى.

تردد قناة بي ان سبورت 2018 على جميع الأقمار

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاصة بك على التردد الذي سنذكره في هذا المقال، وذلك حتى تتمكن من مشاهدة الدوريات العربية، خاصة الدوري القطري لكرة القدم،ويمكنك مشاهدة القناة بجودة عالية HD.

كما تعمل القناة على تقديم تحليل جيد للمباريات التي تنقلها من خلال استوديوهاتها التحليلية، وملخص بعد المباراة، وأهم الدوريات التي تعرضها القناة هي دوري نجوم قطر، وبعض مباريات الدوري المغربي لكرة القدم، وبعض مباريات الدوري الجزائري لكرة القدم، والدوري الفرنسي والدوري الألماني لكرة اليد.

القمر التردد الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ معدل الترميز النايل سات 11048 أفقي 5/6 27500 النايل سات 12264 أفقي 2/3 27500 النايل سات 12245 عمودي 3/4 27500 عربسات 12379 أفقي 5/6 27500 سهيل سات 11547 عمودي 5/6 27500 سهيل سات 1566 أفقي 2/3 27500

وتصدر القناة بالعديد من اللغات الأخرى بالإضافة إلى اللغة العربية، كاللغة الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والكتالونية، كما قامت القناة بتخصيص جهاز استقبال بها لا ستقبال قنواتها والتي وصل عددها إلى 17 قناة ما بين رياضية وقنوات تقدم محتويات متنوعة أخرى، وقد أقبل على شراء هذا الجهاز العديد من العملاء، وذلك نظرا لما تقدمه القناة من محتوى حصري يختلف عن المحتويات الرياضية الأخرى.

كما تمتلك القناة حقوق بث مباريات كأس العالم للأعوام المقبلة 2022 و 2026 و2030، وهي الأمر الذي أثار الجدل، وفتحت له ملفات للمحاكم لوجود شبهة رشوة وفساد تتعلق بالرئيس التنفيذي ناصر الخليفي.

تغطيات قناة بي ان سبورت

تقدم قناة بي ان سبورت تغطية حصرية للدوري الأسباني، وأهم أخبار لاعبي نادي برشلونة وريال المدريد، وهي الأندية التي يعشق مشاهدة مبارياتها كل العرب، فلا يفوتك متابعتها على قناة بي ان سبورت.

دوري أبطال أوروبا

تقدم قناة بي إن سبورت تغطية مميزة لدوري أبطال أوروبا، والذي يتابعه ملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وقد تم إسدال الستار على الجولة الرابعة ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، ولا زال ميسي ودجيكو يتصدران قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا، والذي يمكنكم متابعة مباريات على قناة BeIN sports.

الدوري الإنجليزي

هو أهم دوري كرة قدم في انجلترا، وهو دوري يشارك فيه 20 فريقًا، يرعاه بنك باركليز، لذا يسمى أحيانًا دوري باركليز الممتاز، وتتضمن بطولة الدوري الإنجليزي 380 مباراة، وتقوم بعرض مباريات قناة beIN SPORT 2، وأهم مباريات اليوم هي:

تشيلسي × فولهام الساعة 2 بتوقيت مصر، الساعة 3 بتوقيت السعودية، الساعة 4 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

آرسنال × توتنهام هوتسبير الساعة 4:05 عصرًا بتوقيت مصر.

ليفربول × إيفرتون 6:15 مساءً بتوقيت مصر.

الدوري الأسباني

ويتم عرضه على قناة 3 beIN SPORT، وأهم مباريات اليوم:

ريال بيبتيس و ريال سوسييداد الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت مصر

جيرونا × أتلتيكو مدريد الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر

برشلونة × فياريال الساعة 6:30 مساءً

ديبورتيفو ألافيس × أشبيليه الساعة 9:45 مساءً

الدوري الفرنسي

ويتم عرضه على قناة beIN SPORT 6، وأهم مباريات اليوم هي: