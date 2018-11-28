تردد بي إن سبورتس الرياضية ديسمبر 2018 والناقلة لـ مباريات دوري أبطال افريقيا

جئنا اليوم مع تردد بي إن سبورتس الرياضية حيث أن تلك المجموعة من القنوات، تعمل على نقل جميع البطولات العالمية الكبيرة، وأيضاً كافة المباريات العالمية الهامة، والتي تجمع بين أقوى الفرق الرياضية لتعرضها على شاشاتها صاحبة الصورة فائقة النقاء والمشاهدة العالية، كما تقوم بنقل الدوري الأسباني ودوري أبطال العالم، والبطولات الأسيوية والإفريقية، ويتم عمل متابعة لكافة المباريات عبر استوديوهات تحليلية خاصة بها مع أشهر المعلقين والمحللين الرياضيين، قبل عرض المباريات بنحو الـ 2 ساعة وأثناء الأحداث وبعد انتهائها، كل ما عليك هو القيام بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد بي إن سبورتس الرياضية وتمتع بأنقى صورة على الإطلاق.

ميعاد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا – مباراة الذهاب في دور نصف النهائي، من هنـــا

أدق التفاصيل مع تردد بي إن سبورتس الرياضية

وفي حالة ضبط جهازك على تردد بي إن سبورتس الرياضية سوف تتمتع بخدة البث بنحو الأ 24 ساعة بدون توقف مع مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وتشعر بتغطية متميزة لا شئ يضاهيها مع البطولات العالمية والأفريقية لمختلف أنواع الرياضات جميعها، مع أشهر المحللين والمقدمين الرياضيين، كما يمكن التمتع مع خدمة المشاهدة عبر الإنترنت مع رؤية وضوح فائقة بدرجة الـ P.108، لمشاهدة أدق التفاصيل مع أحدث التقنيات.

تردد بي إن سبورتس الرياضية يتيح مشاهدة ممتعة لكافة الرياضات في العالم

تمتلك قنوات BEIN SPORTS حقوق البث الحصرية لكافة البطولات سواء العالمية أو الأفريقية أو منطقة الشرق الأوسط، وكذلك كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وكأس أوروبا، وكأس العالم وغيرها الكثير والكثير، ويضاف لهذا الكثير من الرياضات المختلفة ومنها بطولة القارات للتنس.

تردد بي إن سبورتس الرياضية التابعة لـ قنوات BEIN المشفرة

جاءت ترددات قنوات بي إن سبورتس –BEIN SPORTS- لتكون ضمن مجموعة Bein المشفرة وجاءت على النحو التالي:

عليك متابعة البطولات العالمية والمباريات الكبرى في كافة الرياضات على تردد بي إن سبورتس الرياضية الجديد، حيث يمكنك مشاهدة البطولات والمباريات العالمية مع خاصية اتش دي فائقة الوضوح وذات الرؤية النقية، لنتابع سوياً أشهر استديوهات تحليلية وبطولات حصرية وعالمية

تحديث بأهم المباريات

الآن نجد الفرق الإفريقية في منافسة شديدة، في الدور الـ أياب من دوري أبطال أفريقيا .