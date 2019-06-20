تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر و زيمبابوى المفتوحة في كاس الامم الافريقية مصر ٢٠١٩

ستنطلق اولي مباريات الفراعنة في كاس الامم الافريقية مصر ٢٠١٩ خلال ساعات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، ضد المنتخب الزيمبابوى، حيث يبحث الملايين المحبة للمنتخب عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر و زيمبابوى ، وذلك من اجل متابعة المباراة على الهواء مباشرة، حيث سننقل لكم جميع القنوات المفتوحة والمجانية، التي سوف تنقل هذا الحدث الهام، حيث يمكنكم متابعة الماتش بشكل مجاني وحصري على الأقمار الصناعية المختلفة وبتقنية الاتش دي ، من خلال هذا التقرير سوف نضع لحضراتكم جميع الترددات القنوات المفتوحة الناقلة للقاء المرتقب بين المنتخب المصري ضد المنتخب السعودي فرجاء تابعونا .

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر و زيمبابوى المفتوحة

تردد قناة irib tv3 على عربسات القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 11881 أفقي 27500 3/4 مفتوح Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 11900 عمودي 27500 3/4 مفتوح Intelsat 902 62 شرقا 11555 عمودي 30000 3/4 مفتوح

تردد قناة italia 1 على الهوت بيرد القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Hot Bird 1-6 13 شرقا 11919 عمودي 27533 2/3 مفتوح

تردد BBC One على استرا القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Astra 2A/2B/2D 28.2 شرقا 10773 أفقي 22000 3/4 مفتوح Astra 2A/2B/2D 28.2 شرقا 10847 عمودي 23000 3/4 مفتوح

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوى

تردد قناة trt 1 hd على القمر التركي القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Turksat 1C 42 شرقا 11054 عمودي 30000 3/4 مفتوح Eutelsat W3 7 شرقا 11637 أفقي 30000 3/4 مفتوح

تردد beIN SPORTS HD المفتوحة على النايل وعرب سات القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 7 غربا 12245 عمودي 27500 2/3 مفتوح Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 11566 أفقي 27500 3/4 مفتوح تردد قناة ard das erste hd الألمانية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرقا 11494 أفقي 22000 2/3 مفتوح

القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة ضد زيمبابوي

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 3

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 2 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

التردد الجديد لقناة تايم سبورت المفتوحة حيث يمكنكم معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالتشكيل من خلال الدخول على الرابط الذي رفقناه لحضراتكم بعالية، في النهاية قدمنا لحضراتكم ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية مجانا، مع تمنياتنا بالفوز لمنتخبنا الوطني . رفقنا لجميع مشاهدينا بالجمهورية المصرية، جميع القنوات المفتوحة بدون تشفير، حيث يمكنكم متابعة المباراة كاملة بدون تقطيع، على جميع الأقمار، ومن خلال أدخال جميع الإشارات المتواجدة بالجداول السابقة، يمكنكم بكل سهولة أدخال الاكواد على أجهزة الاستقبال وتوجيه الطبق بشكل صحيح، يمكنكم مشاهدة جميع المباريات المونديال كاس العالم في روسيا لكرة القدم لهذا العام بشكل مجاني عليحيث يمكنكم معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالتشكيل من خلال الدخول على الرابط الذي رفقناه لحضراتكم بعالية، في النهاية قدمنا لحضراتكم ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية مجانا، مع تمنياتنا بالفوز لمنتخبنا الوطني .

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