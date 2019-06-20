تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر و زيمبابوى المفتوحة في كاس الامم الافريقية مصر ٢٠١٩

ستنطلق اولي مباريات الفراعنة في كاس الامم الافريقية مصر ٢٠١٩ خلال ساعات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، ضد المنتخب الزيمبابوى، حيث يبحث الملايين المحبة للمنتخب عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر و زيمبابوى ، وذلك من اجل متابعة المباراة على الهواء مباشرة، حيث سننقل لكم جميع القنوات المفتوحة والمجانية، التي سوف تنقل هذا الحدث الهام، حيث يمكنكم متابعة الماتش بشكل مجاني وحصري على الأقمار الصناعية المختلفة وبتقنية الاتش دي ، من خلال هذا التقرير سوف نضع لحضراتكم جميع الترددات القنوات المفتوحة الناقلة للقاء المرتقب بين المنتخب المصري ضد المنتخب السعودي فرجاء تابعونا .
تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر و زيمبابوى المفتوحة
|تردد قناة irib tv3 على عربسات
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Arabsat 2C/2D/3A
|26 شرقا
|11881
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Arabsat 2C/2D/3A
|26 شرقا
|11900
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Intelsat 902
|62 شرقا
|11555
|عمودي
|30000
|3/4
|مفتوح
|تردد قناة italia 1 على الهوت بيرد
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Hot Bird 1-6
|13 شرقا
|11919
|عمودي
|27533
|2/3
|مفتوح
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوى
|تردد قناة trt 1 hd على القمر التركي
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Turksat 1C
|42 شرقا
|11054
|عمودي
|30000
|3/4
|مفتوح
|Eutelsat W3
|7 شرقا
|11637
|أفقي
|30000
|3/4
|مفتوح
|تردد beIN SPORTS HD المفتوحة على النايل وعرب سات
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 101/102
|7 غربا
|12245
|عمودي
|27500
|2/3
|مفتوح
|Arabsat 2C/2D/3A
|26 شرقا
|11566
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|تردد قناة ard das erste hd الألمانية
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Astra 1B-1H + 2C
|19.2 شرقا
|11494
|أفقي
|22000
|2/3
|مفتوح
القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة ضد زيمبابوي
Sport 1 Hungary
Sport 1 Czechia
Arena Sport 3
beIN SPORTS HD 1
beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 1 FR
Arena Sport 2 HD Cro
Canal + Sport 1 Afrique
beIN SPORTS MAX 2 HD AR
beIN SPORTS MAX 1 HD AR
Eurosport 2 Spain
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