تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية African Nations Cup المفتوحة والأرضية

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تشغل بال الكثيرين من محبي وعشاق كرة القدم في مصر والعالم حيث تعد كرة القدم من أحب وأشهر الألعاب الرياضية في العالم ويتابعها جميع الأعمار من الطفل إلى المسن ويعشقون نجوم الكرة لذلك يتابع الجماهير موعد إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21 -6-2019 وحتى يوم 19-7-2019 على الأقمار الصناعية المصرية، نايل سات وهوت بيرد و استرا سات, وقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في أربع محافظات وهو (القاهرة, السويس, الإسماعيلية, الإسكندرية).

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

يبحث جماهير الساحرة المستديرة في مصر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الأمم الأفريقية ليتمكن الجميع من المشاهدة في المنزل خاصة الأسر التي تتابع مباريات منتخب مصر وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن عن القنوات الناقلة للبطولة وهم (شبكة قنوات بي ان سبورت, قنوات Sabc الجنوب افريقية، شبكة يورو سبورت, قنوات bbc الأمريكية, وعلى رأسهم مصر كصاحب الحق في بث وإذاعة عدد من مباريات البطولة مجانًا داخل الجمهورية), وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن الشعار وهو الطفل “توت” المستوحى من الفرعون المصري توت عنخ آمون, مجموعة أدواته تشبه ألوان منزل مصر مع خريطة إفريقيا مرئية على قميصه وكذلك شعار البطولة.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

اسم القناة معلومات استقبال القناة: القمر الصناعى -تردد-إستقطاب قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة بين سبورت الفرنسية : تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 تردد قناة ديكال بلوس – DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة اورتيم – ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب – ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة سبورت بلوس – SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

وتستعد حاليا جميع منتخبات القارة السمراء، للقدوم الى القاهرة للمشاركة في البطولة الأقوى على مستوى قارة أفريقيا, كما يمكنكم معرفة تردد قناة تايم سبورت time sport الجديد 2019 الناقلة لأمم أفريقيا مجانا.

← إقرأ أيضاً: