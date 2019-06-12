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تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية African Nations Cup المفتوحة والأرضية

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية African Nations Cup المفتوحة والأرضية
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية African Nations Cup

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تشغل بال الكثيرين من محبي وعشاق كرة القدم في مصر والعالم حيث تعد كرة القدم من أحب وأشهر الألعاب الرياضية في العالم ويتابعها جميع الأعمار من الطفل إلى المسن ويعشقون نجوم الكرة لذلك يتابع الجماهير موعد إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21 -6-2019 وحتى يوم 19-7-2019 على الأقمار الصناعية المصرية، نايل سات وهوت بيرد و استرا سات, وقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في أربع محافظات وهو (القاهرة, السويس, الإسماعيلية, الإسكندرية).

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

يبحث جماهير الساحرة المستديرة في مصر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الأمم الأفريقية ليتمكن الجميع من المشاهدة في المنزل خاصة الأسر التي تتابع مباريات منتخب مصر  وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن عن القنوات الناقلة للبطولة وهم (شبكة قنوات بي ان سبورت, قنوات Sabc الجنوب افريقية، شبكة يورو سبورت, قنوات bbc  الأمريكية, وعلى رأسهم مصر كصاحب الحق في بث وإذاعة عدد من مباريات البطولة مجانًا داخل الجمهورية), وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن الشعار وهو الطفل “توت” المستوحى من الفرعون المصري توت عنخ آمون, مجموعة أدواته تشبه ألوان منزل مصر مع خريطة إفريقيا مرئية على قميصه وكذلك شعار البطولة.

تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية African Nations Cup

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

اسم القناة معلومات استقبال القناة: القمر الصناعى -تردد-إستقطاب
قناة التشاد :  القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
قناة بين سبورت الفرنسية :  تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500
تردد قناة ديكال بلوس – DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
تردد قناة اورتيم – ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
  تردد قناة اورتب – ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
 تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
 تردد قناة سبورت بلوس – SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
 تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

وتستعد حاليا جميع منتخبات القارة السمراء، للقدوم الى القاهرة للمشاركة في البطولة الأقوى على مستوى قارة أفريقيا, كما يمكنكم معرفة تردد قناة تايم سبورت time sport الجديد 2019 الناقلة لأمم أفريقيا مجانا.

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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