تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة ليفربول و النجم الاحمر فى دورى أبطال أوروبا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول والنجم الاحمر يهم كثير من مشجعي نادى ليفربول الانجليزي، بعد انضمام اللاعب المصري محمد صلاح إلى فريق ليفربول، وتألقه اللافت للنظر على مستولى جميع البطولة، أصبح الريدز يحظى بشعبية كبير بين المصريين والعرب، ويسعى الجميع لمشاهدة مبارياته وتشجيعه بكل قوة، ويبحثون عن القنوات المجانية التي ستبث مبارياته في دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن الفريق العام قدم أداء رائعا أمام الفرق الأوروبية، واستطاع الوصول إلى نهائي البطولة، أمام حامل اللقب فريق ريال مدريد، وكاد أن يخطف منه لقب دوري الأبطال، لولا إصابة محمد صلاح فى بداية المباراة، والأخطاء الكارثية لحارس مرماه.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول و النجم الاحمر

مباراة ليفربول و النجم الاحمر في دوري المجموعات، لدورى أبطال أوروبا ، القنوات المسؤولة عن نقلها رسمياً، قنوات بى ان سبورت الرياضية ، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1 .و هذه القنوات هي التي تقوم حصرياً ببث مباريات دوري أبطال أوروبا، لكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن هناك الكثيرين لا يشترك في قنوات بي ان سبورت Bein Sport المشفرة، ويريد مشاهدة المباراة مجانا، ويمكن ذلك من خلال بعض القنوات الأجنبية

من بين هذه القنوات:

قناة Idmen TV على القمر الصناعى AzerSpace 1 46.0°E ترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 تصحيح 5/6

قناة ZDF الألمانية على القمر الصناعى Astra ترددها11954 أفقي معدل الترميز: 27500

تردد قناة أرينا سبورت Arena Sport 2018

تردد قناة EBC الاثيوبية الجديد على النايل سات

موعد مباراة ليفربول و النجم الاحمر

سيكون موعد المباراة هو الثلاثاء 6 أكتوبر 2018، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

التشكيلة المتوقعة لنادى ليفربول فى مباراة نابولى، تضم كلاً من، أليسون فى حراسة المرمى – آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر آرنولد – نابى كيتا – جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر – ساديو مانى – فيرمينو – محمد صلاح.