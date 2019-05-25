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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

كتب hessaamalagamy آخر تحديث

يلتقي الفريقان برشلونة وفالنسيا في مواجهة من العيار الثقيل على أرضية الميدان من أجل حلم التتويج باللقب وإسعاد الجمهور الذي سيحتشد في المدرجات، حيث يسعى البلوجرانا إلى تحقيق الثنائية ومواصلة هيمنته على البطولات المحلية في السنوات الأخيرة، أما الخفافيش فإنهم يأملون في حصد اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عشر سنوات، نرصد لكم القنوات المجانية التي سوف تنقل نهائي كأس الملك اليوم السبت.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

استقبال ترددات القنوات بالمجان بشكل بسيط ليستطيعوا مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا دون تشفير بأعلى جودة.

اسم القناة التردد القمر الصناعي
الأسبانية TVE i 11785 أفقي القمر الأوروبي Hotbird 1-6
Varzish Sport HD 12548 أفقي Apstar 2R
Canal+ Sport 11278 عمودي  13 درجة شرق Hotbird
Eleven Sports 1 HD 11488 أفقي 13 درجة شرق Hotbird
Idman Azerbaycan 11175 أفقي AzerSpace 1 46.0°E

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hessaamalagamy

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