نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة تفاصيل وأحداق مباراة الأوروجواي والأكوادور في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019 ، حيث يمكنك ضبط تردد القناة الناقلة المفتوحة لمتابعة مباراة الأوروجواي والاكوادور بطولة كوبا أمريكا 2019 ، هذا و يسعى كلا المنتخبين إلي الفوز في هذه المباراة من أجل البداية القوية في بطولة كوبا أمريكا 2019 ، حيث يسعى المنتخب الأوروجواي إلي الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بالثلاث نقاط ، إما المنتخب الأكوادور إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بثلاثة نقاط من اجل الصعود إلي الدور القادم من البطولة .

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأوروجواي و الاكوادور

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية تردد القناة المفتوحة والمجانية من أجل متابعة مباراة الأوروجواي والأكوادور ، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال ما يلى :- مدار القمر: 7 ، شرق التردد : 10762 ، الاستقطاب : أفقي ، الترميز : 27500

موعد قناة مباراة الأوروجواي والاكوادور

المباراة الموعد القناة الناقلة الأوروجواي × الاكوادور 1:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية

12:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس

قناة الكأس اكسترا

مجموعات كوبا أمريكيا

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة البرازيل الأرجنتين تشيلي بيرو كولومبيا الإكوادور فنزويلا باراجواي اليابان بوليفيا قطر أوروجواي

تردد قناة الكأس الفضائية لمتابعة مباراة الأوروجواي و الاكوادور

القناة القمر الصناعي التردد استقطاب معدل الترميز الكاس اكسترا النايل سات 1191912149 أفقي3/4 27500 الكأس اكسترا عرب سات 1224511678 عمودي5/6 27500

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