نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة تفاصيل وأحداق مباراة الأوروجواي والأكوادور في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019 ، حيث يمكنك ضبط تردد القناة الناقلة المفتوحة لمتابعة مباراة الأوروجواي والاكوادور بطولة كوبا أمريكا 2019 ، هذا و يسعى كلا المنتخبين إلي الفوز في هذه المباراة من أجل البداية القوية في بطولة كوبا أمريكا 2019 ، حيث يسعى المنتخب الأوروجواي إلي الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بالثلاث نقاط ، إما المنتخب الأكوادور إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بثلاثة نقاط من اجل الصعود إلي الدور القادم من البطولة .
تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأوروجواي و الاكوادور
نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية تردد القناة المفتوحة والمجانية من أجل متابعة مباراة الأوروجواي والأكوادور ، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال ما يلى :- مدار القمر: 7 ، شرق التردد : 10762 ، الاستقطاب : أفقي ، الترميز : 27500
موعد قناة مباراة الأوروجواي والاكوادور
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأوروجواي × الاكوادور
|1:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية
12:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة الكأس اكسترا
مجموعات كوبا أمريكيا
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|المجموعة الثالثة
|البرازيل
|الأرجنتين
|تشيلي
|بيرو
|كولومبيا
|الإكوادور
|فنزويلا
|باراجواي
|اليابان
|بوليفيا
|قطر
|أوروجواي
تردد قناة الكأس الفضائية لمتابعة مباراة الأوروجواي و الاكوادور
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|استقطاب
|معدل الترميز
|الكاس اكسترا
|النايل سات
|1191912149
|أفقي3/4
|27500
|الكأس اكسترا
|عرب سات
|1224511678
|عمودي5/6
|27500
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