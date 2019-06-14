تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفا في كوبا أمريكا

نرصد لكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم وعشاق الكرة اللاتينية ومتابعي بطولة كوبا أمريكا ، تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفا في المباراة الإفتتاحية لبطولة كوبا أمريكا ، حيث يبحث الكثير عن تردد القناة المفتوحة الناقلة للمباراة الأولى في بطولة الكوبا الأمريكية ، وتضم البطولة العديد من الفرق والمنتخبات القوية ومن بين أبرز تلك المنتخبات المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي ، وقد ضمت هذه النسخة كل من اليابان وقطر للمشاركة في البطولة ، وذلك بسبب أن الإتحاد لكرة القدم قد أعلن أنه يجب أن تضم إى بطولة قارية 12 منتخب .
مجموعات كوبا أمريكا 2019
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|المجموعة الثالثة
|البرازيل
|الأرجنتين
|تشيلي
|بيرو
|كولومبيا
|الإكوادور
|فنزويلا
|باراجواي
|اليابان
|بوليفيا
|قطر
|أوروجواي
تعرف على تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفا
حصلت قناة بي ان سبورت القطرية على حقوق نقل تفاصيل وأحداث بطولة كوبا أمريكا ، وسوف يتم نقل كافة احداث البطولة من خلال قناة بي ان سبورت ماكس ، وقد أعلنت قناة تي ار تي TRT التركية على أنها سوف تقوم بنقل كافة مباريات البطولة ، ومباراة الإفتتاح والتي تجمع بين البرازيل وبوليفا من خلال تغطية الأحداث والتفاصيل في البطولة ، ويمكنك ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي “يوتل سات” ، ويمكن ضبط إشارة القناة كالتالي :-
مدار القمر: 7 شرق
التردد : 10762
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 27500
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