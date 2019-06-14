تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفا في كوبا أمريكا

نرصد لكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم وعشاق الكرة اللاتينية ومتابعي بطولة كوبا أمريكا ، تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفا في المباراة الإفتتاحية لبطولة كوبا أمريكا ، حيث يبحث الكثير عن تردد القناة المفتوحة الناقلة للمباراة الأولى في بطولة الكوبا الأمريكية ، وتضم البطولة العديد من الفرق والمنتخبات القوية ومن بين أبرز تلك المنتخبات المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي ، وقد ضمت هذه النسخة كل من اليابان وقطر للمشاركة في البطولة ، وذلك بسبب أن الإتحاد لكرة القدم قد أعلن أنه يجب أن تضم إى بطولة قارية 12 منتخب .

مجموعات كوبا أمريكا 2019

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة البرازيل الأرجنتين تشيلي بيرو كولومبيا الإكوادور فنزويلا باراجواي اليابان بوليفيا قطر أوروجواي

تعرف على تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفا

حصلت قناة بي ان سبورت القطرية على حقوق نقل تفاصيل وأحداث بطولة كوبا أمريكا ، وسوف يتم نقل كافة احداث البطولة من خلال قناة بي ان سبورت ماكس ، وقد أعلنت قناة تي ار تي TRT التركية على أنها سوف تقوم بنقل كافة مباريات البطولة ، ومباراة الإفتتاح والتي تجمع بين البرازيل وبوليفا من خلال تغطية الأحداث والتفاصيل في البطولة ، ويمكنك ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي “يوتل سات” ، ويمكن ضبط إشارة القناة كالتالي :-

مدار القمر: 7 شرق

التردد : 10762

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 27500

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