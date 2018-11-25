ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز 2018/2019

اليوم نقدم لكم الترتيب الأخير والحصري للدوري الانجليزي الممتاز لهذا العام ولليوم إلي يكتب فيه هذا الموضوع تم تسجيل اعلي رقم من الأهداف حيث وصلت عدد الأهداف إلي 352 هدف فقط بينما تضاعف عدد البطاقات الصفراء التي اصدرها الحكام علي مر المباريات ليصل إلي 427 بطاقة صفراء أما بالنسبة إلى البطاقات الحمراء فوصل عددها إلي 19 بطاقة حمراء فقط في عدد 128 مباراة تم لعبهم بشكل جدي جدا في ملاعب مختلفة بين الفرق العشرين المشتركة في الدوري الانجليزي الممتاز وتتصدر القائمة مانشستر سيتي بعدد فوز في 11 مباراة وعدم الهزيمة في أي مباراة ومن بعدها يأتي فريق ليفر بول الذي يلعب فيه اللاعب المصري محمد صلاح ومعشوق الجماهير بعدد 10 مرات فوز وثلاثة مرات تعادل وعدم الهزيمة في أي مباراة خاضتها.

في القائمة التالية سنعرض عليكم اعلي الفرق فوزا في الدوري لهذا العام بعدد المباريات الملعوبة لكل فرقة وعدد الأهداف التي تم تسجيلها بالإضافة إلي أن هذه القائمة مرتبة الفرق من الفرقة الأولي وحتي الفرقة العشرين في الدوري اطلع عليها الآن من خلال موقع نجوم مصرية وتابعنا لنشر كل ما هو جديد ومهم في عالم الساحرة المستديرة في الدوري المصر والدوري الانجليزي وغيرهما تابعنا الآن.

قائمة بترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز لهذا العام 2019