ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز 2018/2019

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ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز 2018/2019

اليوم نقدم لكم الترتيب الأخير والحصري للدوري الانجليزي الممتاز لهذا العام ولليوم إلي يكتب فيه هذا الموضوع تم تسجيل اعلي رقم من الأهداف حيث وصلت عدد الأهداف إلي 352 هدف فقط بينما تضاعف عدد البطاقات الصفراء التي اصدرها الحكام علي مر المباريات ليصل إلي 427 بطاقة صفراء أما بالنسبة إلى البطاقات الحمراء فوصل عددها إلي 19 بطاقة حمراء فقط في عدد 128 مباراة تم لعبهم بشكل جدي جدا في ملاعب مختلفة بين الفرق العشرين المشتركة في الدوري الانجليزي الممتاز وتتصدر القائمة مانشستر سيتي بعدد فوز في 11 مباراة وعدم الهزيمة في أي مباراة ومن بعدها يأتي فريق ليفر بول الذي يلعب فيه اللاعب المصري محمد صلاح ومعشوق الجماهير بعدد 10 مرات فوز وثلاثة مرات تعادل وعدم الهزيمة في أي مباراة خاضتها.

ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز 2018/2019
ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز 2018/2019

في القائمة التالية سنعرض عليكم اعلي الفرق فوزا في الدوري لهذا العام بعدد المباريات الملعوبة لكل فرقة وعدد الأهداف التي تم تسجيلها بالإضافة إلي أن هذه القائمة مرتبة الفرق من الفرقة الأولي وحتي الفرقة العشرين في الدوري اطلع عليها الآن من خلال موقع نجوم مصرية وتابعنا لنشر كل ما هو جديد ومهم في عالم الساحرة المستديرة في الدوري المصر والدوري الانجليزي وغيرهما تابعنا الآن.

قائمة بترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز لهذا العام 2019

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2018/2019
ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2018/2019
ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2018/2019
ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2018/2019

 




     