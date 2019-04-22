ترتيب جدول الدوري الإنجليزي/ليفربول في الصدارة بعد فوزه علي كارديف سيتي بهدفين دون رد

أعزائي القراء نقدم لكم هذا التقرير عن أحدث نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز البيريميرليج، حيث المتعة والإثارة وقوة المنافسات، والمعروف أن الدوري الإنجليزي هو أقوي دوري في العالم وأكثر دوري مشاهدةً في العالم، لذا يتابع أخباره الملايين علي مستوى العالم ويتابعون كل تفاصيله، ونحن هنا في مصر نتابعه بمزاق خاص لأن نجمنا المصري محمد صلاح يبدع ويبهر العالم بأدائه الفذ في منافسات الدوري الإنجليزي.

أقيمت اليوم مباراة ليفربول ضد فريق كارديف سيتي، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، وحقق فريق ليفربول فوزاً ثميناًبهدفين دون رد، وجاءت أهداف المباراه عن طريق فينالدوم وميلر في الدقيقة 81،57 من اللقاء، الذي تألق فيه نجمنا محمد صلاح وتسبب في ركلة الجزاء التي أحرز منها ميلر الهدف الثاني، وهذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلي النقطة 88، وأصبح في صدارة الدوري الإنجليزي متفوقاً علي مانشيستر سيتي بفارق نقطتين، ويحتل مانشيستر سيتي المركز الثاني برصيد 86 نقطه، وينتظره مواجهة حاسمة يوم الأربعاء القادم مع فريق مانشيستر يونايتيد علي ملعب أولد ترافولد، ليبقي الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي قائم حتي إنتهاء مباريات الدوري الإنجليزي ومعرفة صاحب اللقب لهذا العام.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الجوله 35 من عمر المسابقه

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الجولة 35

وفي نهاية التقرير نتمنى للجميع متابعة ممتعة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وإستمرار صدارة الفرعون المصري محمد صلاح علي ترتيب الهدافين للعام الثاني علي التوالي، والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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