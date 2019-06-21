ترتيب المنتخب المصري في المجموعة الاولي بعد الفوز على زيمبابوي في إفتتاح بطولة أمم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية ترتيب المنتخب المصري في المجموعة الأولي بعد الفوز على المنتخب الزيمبابوي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة الموافق 21-06-2019 ، والتي إنتهت بفوز المنتخب المصري بفضل لاعبه محمد ترزيقيه في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول ، حيث بذلك الفوز يحصد المنتخب المصري الثلاث نقاط الاولى في مشواره في الحصول على لقب البطولة الغائبة منذ 2010 .

ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس امم افريقيا

المنتخب النقاط مصر 3 أوغندا 0 كونغو 0 زيمبابوي 0

التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري أمام زيمبابوي

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية التشكيلة الرسمية التي دخل بها المدير الفني المكسيكي خافيير إجيري المباراة بكافة نجومه وعلى رأسهم نجم المنتخب المصري وأفضل لاعب في الدوري الأنجليزي محمد صلاح ، وقد دخل المنتخب المصري المباراة بهذه التشكيلة :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود تريزيجية – مروان محسن

ويسعى المنتخب المصرى إلي الفوز في كافة المباريات في دور المجموعات من أجل الوصول بعيداً في هذه البطولة ، حيث يسعى المنتخب المصري إلي الحصول على هذا اللقب وذلك بسبب إقامة تلك البطولة على أرضه ، ويتسلح المنتخب المصري بهذه البطولة بعامل الأرض والجمهور من أجل التشجيع ومؤازرة المنتخب المصري .

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