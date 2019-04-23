استطاع نادى بيراميدز ان يحقق المفاجأة ويفوز على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى اسبوع واحد فقط ،وهو بذلك اصبح يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة من لعب 29 مباراة ،وقدم نادى بيراميدز مستوى جيد خلال مباراته امام الزمالك ليفوز 0/1 عن طريق على جبر فى الدقيقة 24 من زمن المباراة،وكان فى استطاعة بيراميدز مضاعفة النتيجة عن طريق ضربة الجزاء التي أضاعها عمر خربين بطريقة غريبة.

وتزداد منافسة الدوري المصري الممتاز فى الأسابيع المتبقية على قمة الدوري وعلى منطقة الهروب من الهبوط ،حيث يتنافس بيراميدز والزمالك والأهلي على بطولة الدوري، والتي لم تحسم حتى الآن ،بينما هناك معركة اخرى فى قاع الدوري للهروب من شبح الهبوط بين 6 أندية او اكثر بداية من النجوم حتى الاتحاد السكندرى.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك

بيراميدز برصيد 63 نقطة من لعب 29 مباراة. الزمالك برصيد 60 نقطة من لعب 27 مباراة،ويتبقى له مباراة عن بيراميدز المتصدر. الأهلي برصيد 58 نقطة من لعب 26 مباراة،ويتبقى له مباراتين مؤجلتين . المصري برصيد 46 نقطة من لعب 28 مباراة المقاولون العرب برصيد 43 نقطة من لعب 30 مباراة مصر المقاصة برصيد 41نقطة من لعب 30 مباراة الإسماعيلي برصيد 37 نقطة من لعب 27 مباراة الإنتاج الحربى برصيد 35 نقطة من لعب 30 مباراة الجونة برصيد 35 نقطة من لعب 30مباراة طلائع الجيش برصيد 34 نقطة من لعب30 مباراة سموحة برصيد 34 نقطة من لعب 30 مباراة بتروجيت برصيد 34 نقطة من لعب30 مباراة الاتحاد السكندرى برصيد 33 نقطة من لعب 30 مباراة وادي دجلة برصيد 31 نقطة من لعب 28 مباراة انبى برصيد 30 نقطة من لعب 29 مباراة حرس الحدود برصيد 29 نقطة من لعب 29 مباراة الداخلية برصيد 26 نقطة من لعب 26 مباراة النجوم برصيد 25 نقطة من لعب 25 مباراة

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