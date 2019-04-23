استطاع نادى بيراميدز ان يحقق المفاجأة ويفوز على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى اسبوع واحد فقط ،وهو بذلك اصبح يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة من لعب 29 مباراة ،وقدم نادى بيراميدز مستوى جيد خلال مباراته امام الزمالك ليفوز 0/1 عن طريق على جبر فى الدقيقة 24 من زمن المباراة،وكان فى استطاعة بيراميدز مضاعفة النتيجة عن طريق ضربة الجزاء التي أضاعها عمر خربين بطريقة غريبة.
وتزداد منافسة الدوري المصري الممتاز فى الأسابيع المتبقية على قمة الدوري وعلى منطقة الهروب من الهبوط ،حيث يتنافس بيراميدز والزمالك والأهلي على بطولة الدوري، والتي لم تحسم حتى الآن ،بينما هناك معركة اخرى فى قاع الدوري للهروب من شبح الهبوط بين 6 أندية او اكثر بداية من النجوم حتى الاتحاد السكندرى.
ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك
- بيراميدز برصيد 63 نقطة من لعب 29 مباراة.
- الزمالك برصيد 60 نقطة من لعب 27 مباراة،ويتبقى له مباراة عن بيراميدز المتصدر.
- الأهلي برصيد 58 نقطة من لعب 26 مباراة،ويتبقى له مباراتين مؤجلتين .
- المصري برصيد 46 نقطة من لعب 28 مباراة
- المقاولون العرب برصيد 43 نقطة من لعب 30 مباراة
- مصر المقاصة برصيد 41نقطة من لعب 30 مباراة
- الإسماعيلي برصيد 37 نقطة من لعب 27 مباراة
- الإنتاج الحربى برصيد 35 نقطة من لعب 30 مباراة
- الجونة برصيد 35 نقطة من لعب 30مباراة
- طلائع الجيش برصيد 34 نقطة من لعب30 مباراة
- سموحة برصيد 34 نقطة من لعب 30 مباراة
- بتروجيت برصيد 34 نقطة من لعب30 مباراة
- الاتحاد السكندرى برصيد 33 نقطة من لعب 30 مباراة
- وادي دجلة برصيد 31 نقطة من لعب 28 مباراة
- انبى برصيد 30 نقطة من لعب 29 مباراة
- حرس الحدود برصيد 29 نقطة من لعب 29 مباراة
- الداخلية برصيد 26 نقطة من لعب 26 مباراة
- النجوم برصيد 25 نقطة من لعب 25 مباراة
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