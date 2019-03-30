جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 للمحترفين الآن

ننشر جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 وفقاً لأخر تحديث، حيث من المقرر أن تبدأ مباريات الجولة الخامسة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 اليوم الخميس الموافق لتاريخ 28 مارس 2019م، ويتصدر نادي الهلال السعودي لجدول الترتيب قبل بدء مباريات الأسبوع الـ25 من البطولة ويليه في الترتيب نادي النصر السعودي، ومن المقرر أن تجمع المباراة القادمة للهلال بين المُتصدر والوصيف، ويمكنكم التعرف على موعد مباراة النصر والهلال القادمة والقنوات الناقلة للمباراة من خلال موقع نجوم مصرية.

ويُذكر أن مباراة الهلال والنصر القادمة تعد من أهم المباريات في الدوري السعودي خاصة هذه الجولة، وذلك للتنافس بينهما على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 أو جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يحتل نادي الهلال المركز الأول برصيد 57 نقطة من 24 مباراة، بينما يأتي نادي النصر في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط من 24 مباراة أيضاً، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر جدول ترتيب الدوري السعودي وترددات القنوات الناقلة للدوري السعودي للمحترفين، حيث يمكنكم التعرف الآن على ترددات قنوات ksa sports الرياضية السعودية.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2019

أعلن التقرير الصادر من نظام TMS في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 قد تم تصنيفه بالمركز السادس عالمياً، وذلك من حيث قيمة صفقات الانتقال للاعبين المحترفين، حيث بلغت قيمة الانتقالات 152.1 مليون دولار وفقاً لما تم تسجيله في نظام الانتقالات، ويشتمل المبلغ المذكور على قيمة عقود الانتقال بين نادٍ وأخر بدون الرواتب السنوية للاعبين، ويأتي ذلك كـ نتيجة مباشرة لدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم متابعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، ويتم نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين على القنوات الرياضية السعودية ksa sports، وأيضاً من خلال قنوات دوري بلس dawri plus.

أما عن ترتيب الدوري السعودي 2019 عالمياً، فقد جاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المركز السادس بعد الدوري الانجليزي والدوري الإسباني، والألماني، والإيطالي، والفرنسي، وقد تجاوز الدوري السعودي العديد من الأندية الكبيرة والعريقة مثل الدوري البرتغالي والدوري البلجيكي وغيرهم، ويضم الدوري السعودي للمحترفين عدد 16 فريقاً بدلاً من 14 فريق هذا الموسم، ولأول مرة يحق لكل فريق من الفرق إمكانية التعاقد مع 8 لاعبين أجانب، حيث يكون 7 لاعبين منهم أساسين و لاعب واحد ضمن البدلاء، ويضم الدوري الفرق التالية:

نادي الهلال. النصر. الأهلي. الفتح. القادسية. الاتفاق. الحزم. الشباب. الفيحاء. الفيصلي. أحد. الرائد. التعاون. الاتحاد. الباطن. الوحدة.

ويمكنكم التعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 الآن من خلال موقع spl الإلكتروني أو من خلال الجدول التالي:

المركز الشعار الفريق عدد المباريات فوز تعادل خسارة النقاط 1 النصر 25 18 4 3 58 2 الهلال 25 17 6 2 57 3 التعاون 25 13 7 5 46 4 الشباب 24 12 8 4 44 5 الأهلي 24 12 4 8 40 6 الفيصلي 25 10 6 9 36 7 الوحدة 25 10 6 9 36 8 الفتح 25 8 9 8 33 9 الاتفاق 25 8 8 9 32 10 الرائد 25 8 7 10 31 11 الحزم 25 6 9 10 27 12 القادسية 25 7 3 15 24 13 الاتحاد 25 5 7 13 22 14 الفيحاء 24 6 4 14 22 15 الباطن 25 6 4 15 22 16 أحد 24 3 6 15 15

الدوري السعودي للمحترفين

يتم التعرف على ترتيب الدوري السعودي 2019 من خلال الجدول المرفق فيما سبق، ويتم نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين على القنوات الرياضية السعودية ksa sports، إلى جانب قنوات دوري بلس عن طريق جهاز جوي TV هوم، ومن يرغب في التعرف على ترددات القنوات الناقلة للدوري السعودي ksa sports يمكنه ذلك من خلال موقع نجوم مصرية.

كما يمكنكم التعرف أيضاً على مواعيد مباريات الدوري السعودي القادمة،ويجب العلم بأنه يتم إتاحة تذاكر بعض مباريات الدوري السعودي على موقع مكاني لبيع التذاكر الإلكتروني، فمن يرغب في الإطلاع على التذاكر المتاحة الآن بإمكانه ذلك من خلال موقع مكاني تذاكر الإلكتروني، أما فيما يتعلق بالمباريات المنقولة على القنوات المشفرة، فيمكنكم الإطلاع على ترددات قنوات bein sports المفتوحة، وتجديد الباقة من عن طريق رابط تجديد اشتراك bein sports الرسمي عبر موقع بي إن الإلكتروني، وبإمكانكم التعرف على ترتيب الدوري السعودي 2019 حالياً.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

تشاهدون اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 بمشيئة الله تعالى ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين موسم 2019 المباريات التالية:

مباراة الحزم X الفتح الساعة 4:00 مساءً.

مباراة الفيحاء X الباطن الساعة 6:55 مساءً.

مباراة التعاون X الوحدة الساعة 7:00 مساءً.

مباراة الاتفاق X القادسية الساعة 8:30 مساءً.

مباراة الأهلي X الرائد الساعة 8:40 مساءً.

تحديث: تشاهدون اليوم الجمعة بمشيئة الله تعالى ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين مباراة الفيصلي والاتحاد التي ستقام على استاد مدينة المجمعة الرياضية في تمام الساعة 6:55م، ومباراة النصر والهلال التي ستقام على أرضية استاد الملك فهد الدولي في تمام الساعة 8:40م، ومن يرغب في التعرف على ترتيب الدوري السعودي 2019 قبل مباريات اليوم يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق.

تحديث: انتهت مباريات الأمس بفوز نادي النصر على نادي الهلال في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتصدر النصر قائمة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 58 نقطة متفوقاً على الهلال صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، ومن المقرر أن تقام مباراة أحد والشباب اليوم في ختام الأسبوع الخامس والعشرون في تمام الساعة 7:15 بتوقيت السعودية.