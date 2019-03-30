ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الهلال

استطاع فريق النصر أن يقتنص ثلاث نقاط غالية من فريق الهلال وذلك بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الملك فهد الدولي فى الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي الممتاز،وبذلك صعد النصر الى قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة متفوقا على الهلال بفارق نقطة واحدة.
دخل النصر مباراة الهلال بروح عالية وذلك بهدف اقتناص الثلاث نقاط والصعود لقمة الدورى ،وقدم لاعبوه مباراة رائعة خلال الوقت الأصلى ،والوقت الإضافي الذى كان كلمة السر في فوز النصر .
سجل للنصر عبد الرازق حمد الله هدف،وبرونو ادفينى هدفين ،بينما سجل للهلال على آل بليهى هدف ،وسالم الدوسري هدف.
واليكم ترتيب الدوري السعودي الممتاز
- النصر فى المركز الاول برصيد 58 نقطة جمعها من لعب 25 مباراة حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات.
- الهلال فى المركز الثانى برصيد 57 نقطة ،لعب 25 مباراة حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مبارتين.
- التعاون في المركز الثالث برصيد 46 نقطة ولعب 25 مباراة وفاز فى 13 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 5 مباريات.
- الشباب في المركز الرابع برصيد 44 نقطة ولعب 24 مباراة فقط ويتبقى له مباراة مؤجلة حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 4 مباريات.
- الأهلى فى المركز الخامس برصيد 40 نقطة جمعها من لعب 24 مباراة وله مباراة مؤجلة حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 8 مباريات.
- الفيصلي في المركز السادس برصيد 36 نقطة حيث لعب 25 مباراة وفاز منها في 10 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر فى 9 مباريات.
- الوحدة في المركز السابع برصيد 36 نقطة حيث لعب 25 مباراة وفاز منها في 10 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر فى 9 مباريات.
- الفتح في المركز الثامن برصيد 33 نقطة جمعها من لعب 25 مباراة فاز منها فى 8 مباريات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 8 مباريات.
- الاتفاق في المركز التاسع برصيد 32 نقطة ولعب 25 مباراة فاز منها في 8 مباريات وتعادل في 8مثلهاةوخسر في 9 مباريات.
- الرائد في المركز العاشر برصيد 31 نقطة جمعها من لعب 25 مباراة فاز منها في 8 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 10 مباريات.
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