ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الهلال

استطاع فريق النصر أن يقتنص ثلاث نقاط غالية من فريق الهلال وذلك بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الملك فهد الدولي فى الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي الممتاز،وبذلك صعد النصر الى قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة متفوقا على الهلال بفارق نقطة واحدة.

دخل النصر مباراة الهلال بروح عالية وذلك بهدف اقتناص الثلاث نقاط والصعود لقمة الدورى ،وقدم لاعبوه مباراة رائعة خلال الوقت الأصلى ،والوقت الإضافي الذى كان كلمة السر في فوز النصر .

سجل للنصر عبد الرازق حمد الله هدف،وبرونو ادفينى هدفين ،بينما سجل للهلال على آل بليهى هدف ،وسالم الدوسري هدف.

واليكم ترتيب الدوري السعودي الممتاز