أسعار تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر الموقع الرسمي للنادي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية خلال الفترة الحالية الى منافسات دوري أبطال إفريقيا بمشاركة المارد الأحمر خلال النسخة الحالية، حيث يدخل صاحب المركز الثاني بالدوري المصري مواجهته القادمة ضمن مباراة إياب دور ال8 دوري أبطال إفريقيا والتى تقام المباراة بمصر ليفتح استاد الجيش ببرج العرب أبوابه يوم السبت القادم للجماهير لمؤزرة المارد الاحمر خلال اللقاء القادم وخصوصا بعد النتيجة الغير مرضية خلال مباراة الذهاب والتى تأمل كافة الجماهير بالرد داخل المستطيل الاخضر

أسعار تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة أخبار النادى الأهلى ومبارياته خلال مشواره بالدوري المصري وأيضا خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخلال المنافسة القادمة، حيث جاءت تصريحات الاتحاد المصري لكرة القدم على حضور عدد كبير من الجمهور لمؤازرة المارد الأحمر فى مشواره الأفريقي، وأكد عدد من المسئولين على السماح لحضور 30 آلاف مشجع فى المباراة التى تقام على استاد ملعب الجيش ببرج العرب

حيث أوضح المدير التنفيذي للنادى الاهلى فى أخر تصريحاته انه تم توزيع التذاكر لأعضاء النادى الاهلى بكافة الفروع وأيضا للجمهور والتى يتم طرحها فى الأسواق ومنافذ البيع المحددة

وجاءت الأسعار كالتالى 10 جنيهات سعر تذكرة مباراة الأهلى وصن داونز المقرر إقامتها السبت المقبل، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

اماكن بيع وتوزيع تذاكر مباراة الاهلى وصن داونز

وعن الأماكن التى يتم توزيع فها التذاكر، حيث صرح مدير إدارة المباريات انه سيتم طرح كافة التذاكر المخصصة للجمهور لمباراة النادى الاهلى وصن داونز ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 10 ابريل 2019، ابتداء من الساعة الرابعة عصرا بكافة فروع القلعة الحمراء الثلاثة الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد

كيفية حجز تذاكر مباريات الاهلى أون لاين والحصول على بطاقة والتذكرة من هنا الموقع الرسمي للنادى الاهلى

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