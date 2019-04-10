تجديد اشتراك بي إن سبورت 2019 bein sports اشتراك/تجديد من حسابي على موقع bein

نوفر رابط تجديد اشتراك بي إن سبورت 2019 عبر موقع bein الإلكتروني،حيث تحظي مجموعة قنوات bein sport بأهمية بالغة بكافة دول العالم وخاصةً في الوطن العربي، فهي تعد من أهم القنوات الرياضية الفضائية المشفرة بالوطن العربي والشرق الأوسط، ويرجع ذلك لما تُقدمه من تغطية مميزة وحصرية لأبرز البطولات العالمية والمحلية بمختلف الرياضات، ولم يقتصر الأمر فقط علي قنوات بي إن الرياضية، وإنما تضُم إلي جانب قنواتها الرياضية تشكيلة واسعة من قنوات الأفلام والبرامج الترفيهية المحلية والعالمية، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر لحضراتكم إمكانية التعرف على ترددات bein المفتوحة المجانية، بالإضافة إلى رابط الدفع أو الاشتراك من أيقونة “حسابي” على الموقع الإلكتروني لمجموعة قنوات bein.

تجديد اشتراك بي إن سبورت 2018

تأتي مجموعة قنوات بي إن علي رأس قائمة القنوات الفضائية المشفرة بالنسبة للدول العربية، فهي تُقدم أفضل تغطية لأبرز البطولات العالمية الحصرية، من خلال حوالي 59 قناة حصرية متنوعة ما بين رياضية وترفهية وقنوات أفلام وغيرها، وتضم عدداً من أبرز المُعلقين والمُقدمين باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ولكي يتم الحصول علي هذه القنوات المميزة، فينبغي الاشتراك حتي يتم مشاهدتها بصورة يسيرة عبر شاشات التليفزيون أو الهواتف الجوالة، كما تُقدم قنوات بدقة عالية 1080p لمحتوي الرياضة والترفيه.

فهي تتمتع بقنوات ذات جودة مميزة ونوعية صوت واضح وقوي مع نظام الصوت Dolby Audio التي يمكنك الحصول عليها من خلال تجديد اشتراك بي إن سبورت للاستماع بالمحتوي المُقدم من هذه القنوات وفقاً للباقة التي يتم لاشتراك عليها، حيث تم الإعلان عن وجود عدداً من الباقات التي يمكنكم الاشتراك بها مثل (باقة Access، باقة Sports، باقة Enterainment، باقة Complete، باقة Elite، باقة Special Summer Bundle)، ويتيح موقع بي إن الإلكتروني إمكانية التعرف على التفاصيل من حيث المحتوي المقدم وأسعار باقات bein.

رابط تجديد bein sports

يتم تجديد الاشتراك الخاص بك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم الضغط على “حسابي” في أعلى الصفحة على اليسار، ليتم تحويلك على الصفحة الخاصة بحسابك للتجديد أو الترقية أو الدفع إلكترونياً، وسوف تجد أن الموقع يتيح أمامك إمكانية الاشتراك أو الدفع في خدمة البث التليفزيوني الفضائي، حيث يمكنك إنشاء حساب أو تجديد اشتراك أو ترقية الاشتراك أو دفع المستحقات، بالإضافة إلى الخيار الأخر وهو إنشاء حساب أو دفع أو الاشتراك في خدمة البث عبر الإنترنت “connect”، فمن يرغب في تجديد اشتراك بي إن سبورت bein sports أو الترقية أو الاشتراك يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (تجديد/ترقية/دفع عبر موقع bein):

وقد تم الإعلان من جانب قنوات bein sports رسمياً عن إمكانية الحصول على العديد من المزايا مع جهاز bein عن طريق توصيل الجهاز بخدمة الإنترنت للاستمتاع بعالم ترفيهي واسع به ما يزيد عن ألف فيلم ومسلسل وبرامج مختلفة ومتنوعة للأطفال، ويتم ذلك من خلال خطوات يسيرة عبر خدمة “bein On Demand” الإلكترونية، ويكون الحصول على المحتوى المجاني في الخدمة مشروط بفئة الباقة، ويمكنكم أيضاً تجديد اشتراك بي إن سبورت باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

مباريات اليوم عبر قنوات بي إن سبورت bein sports

تشاهدون اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة في كأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني الدرجة الأولى والدوري الإيطالي وغيرهم من الدوريات والبطولات العالمية والمحلية عبر قنوات bein sports المشفرة، وللتعرف على أهم مباريات اليوم يمكنكم ذلك من خلال النقاط التالية:

مباراة الصفاقسي التونسي x النجم الساحلي التونسي في تمام الساعة 6:00م بتوقيت مصر على قناة bein sports HD 1 بتعليق نوفل الباشي.

الزمالك المصري x غور ماهيا الكيني في تمام الساعة 9:00م بتوقيت مصر على قناة bein sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.

تشيلسي x وولفر هاميتون في تمام الساعة 4:00م بتوقيت مصر على قناة bein sports HD 2 بتعليق حسن العيدروس.

أرسنال x مانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30م بتوقيت مصر على قناة bein sports HD 2 بتعليق خليل البلوشي.

مباراة ريال مدريد x بلد الوليد في تمام الساعة 9:45م بتوقيت مصر على قناة bein sports HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

انتر ميلان x سبال في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مصر على قناة bein sports HD 4 تعليق محمد بركات.

وقد انتهت مباراة ليفربول اليوم ضد بيرتلي بفوز نادي ليفربول بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، ومن يرغب في تجديد اشتراك بي إن سبورت bein sports يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط دخول موقع بي إن سبورت الإلكتروني، ثم الدخول إلى “حسابي”.

مواعيد أهم مباريات اليوم

تشاهدون اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 على قنوات بي إن سبورت مباراتان ضمن مباريات دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى العديد من المباريات الأخرى بمختلف الدوريات العالمية، ويمكنكم التعرف على أهم مباريات اليوم من خلال الصورة التالية:

تحديث: يمكنكم تجديد اشتراك بي إن سبورت باتباع الرابط الرسمي المرفق، حيث يتم التجديد أو الترقية أو الدفع بشكل إلكتروني عبر موقع bein الإلكتروني الرسمي، ويجب العلم بأن خطوات تجديد الاشتراك ليس بها صعوبة وليست مُعقدة، فمن يرغب في تجديد اشتراك bein sports يمكنه ذلك بكل سهولة، وبعد الانتهاء من عملية التجديد، سيتم حصولك على كافة القنوات التي اشتركت بها وفقاً لنوعية الاشتراك الخاص بك، كما يمكنك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت عبر المنصة الرقمية للمجموعة.

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