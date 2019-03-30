تعرف على نتيجة مباراة “النصر” و”الهلال”، وتعرف كذلك على تاريخ فريق “الزعيم” في مسابقة “الدوري السعودي”

يمتلك فريق الهلال تاريخًا كبيرًا بمسابقة الدوري السعودي، والذي انطلق موسم 76-77، والذي شهد تتويج فريق الموج الأزرق باللقب ليصبح أول فريق يتمكن من اقتناص درع الدوري، والذي يعد بمثابة الحلم للعديد من الأندية، لذلك تشهد فترة الانتقالات صراعًا شرسًا من الفرق لجلب صفقات مميزة لتدعيم صفوفها، أملًا في تحقيق لقب الدوري والتربع على عرش أندية المسابقة، ويعد فريق الزعيم واحدًا من أهم المرشحين دائمًا للتتويج باللقب، نظرًا للإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها الفريق، بالإضافة إلى تاريخه الكبير محليًا وقاريًا، لذلك تعقد جماهيره آمالًا كبيرة على لاعبي الفريق دائمًا من أجل حصد الأخضر واليابس، لرفع رصيد الفريق من الألقاب في شتى البطولات.

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كم مرة توج فيها الهلال بلقب الدوري السعودي؟

يعد فريق الموج الأزرق هو الأكثر تتويجًا باللقب برصيد ” 15 ” لقب، بفارق 7 ألقاب كاملة عن أقرب ملاحقيه وهو فريق الاتحاد الذي يضم في خزائنه 8 ألقاب، كما يعد نادي القرن الآسيوى هو أكثر الفرق حصولًا على مركز الوصافة برصيد 13 مرة.

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كم مرة تمكن أحد لاعبي الهلال من حصد لقب هداف الدوري ؟

تمكن 5 لاعبين في تاريخ فريق الموج الأزرق من اقتناص لقب هداف الدوري وهم هذال الدوسري مرة واحدة خلال موسم 84-85 ، سامي الجابر مرتين خلال موسمي 89 – 90، 92-93، موسى نضاو مرة واحدة موسم 93-94، محمد الشلهوب مرة واحدة موسم 2009- 2010 ، ناصر الشمراني مرة واحدة موسم 2013-2014.

وسوف نقوم في هذا التقرير أيضًا بعمل تغطية مستمرة لمواعيد ونتائج مباريات الفريق بمسابقة الدوري. وموقف الفريق في جدول ترتيب المسابقة.